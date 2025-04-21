خلال لقائه بعبد المحسن سلامة، وزير الإسكان يوافق على تخصيص 1500 شقة و328 قطعة أرض للصحفيين

استقبل المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة المرشح لمنصب نقيب الصحفيين المصريين، وذلك بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.



خلال اللقاء أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان احترامه للصحفيين، ودور الصحافة الهام في التنوير، والتوعية، ومساندة الدولة المصرية في كل مشروعاتها القومية والحيوية في مختلف المجالات.



من جانبه أكد الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة أنه بحث مع وزير الإسكان كيفية توفير عدد كاف من الشقق السكنية والأراضي المخصصة للإسكان، بما يتناسب مع احتياجات الزملاء الصحفيين بمختلف الشرائح، وفي المحافظات المختلفة.



في ختام اللقاء وافق المهندس شريف الشربيني على تخصيص 1500 شقة بالمدن الجديدة، و328 قطعة من الأراضي السكنية، بما يسمح باستفادة 1828 من الزميلات والزملاء من هذه المشروعات خلال المرحلة المقبلة حيث تمت مراعاة التنوع الجغرافي والتنوع في الأسعار بما يسمح بتوسيع قاعدة المستفيدين لكل الصحفيين في المحافظات المختلفة.

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