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حوادث

اتخذ من تزوير المستندات وسيلة للثراء السريع، محاكمة عاجلة لعاطل في السلام

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

اتخذ عاطل من تزوير المحررات الرسمية وسيلة للثراء السريع وكانت له الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بالمرصاد ونجحت في تتبع خطواته وضبطه وإحالته إلى نيابة السلام التي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته عن الاتهامات المنسوبة إليه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم ارتكب تزويرا في محرر رسمى وهو رخصة تسيير سيارة وذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق مع آخر مجهول على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة.


وأضافت التحقيقات أن المتهم أمد المجهول بالبيانات ثم مهرها بأختام وقلد بواسطة الغير علامات إحدى المصالح الحكومية بأن اصطنعها على غرار الحقيقة مع علمه بتقليدها


البداية كانت ببلاغ إلى قسم شرطة السلام من مواطن يفيد فيه بدفعه مبلغ مالي قدره ألفين جنيه لعامل أوهمه أنه يقدر على استخراج تراخيص السيارات بطريقة سهلة.


شكلت مباحث السلام فريق بحث ونجحت في تحديد المتهم وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد تحقيق مكاسب مالية طائلة بطريق غير مشروعة وسريعة.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات. 

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النيابة العامة مديرية أمن القاهرة قسم شرطة السلام السلام محكمة الجنايات

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