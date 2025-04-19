المشدد 10 سنوات لعامل في تزوير توكيلات والمحررات الرسمية بـ 15 مايو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بالتزوير فى محررات رسمية بمنطقة 15 مايو.

وذكر قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة أن المتهم ليس من أرباب الوظائف العمومية، ارتكب تزويرا فى محرر رسمى وهو توكيل خاص ببيع شقة سكنية بأن قام بتغيير بيانات التوكيل من موظف حسن النية وقدمه إلى الموظف المختص حسن النية، واشترك مع آخر مجهول فى ارتكاب تزوير في رخصة مباني.



كما قام المتهم بوضع أختام على المحررات ونسبها لشخص مجهول بقصد التربح من ذلك التزوير، وقدمها إلى الموظف المختص حسن النية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مواطن يتهم شخصا بأخذ مبلغ مالي مقابل تزوير أوراق وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.



وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب النشاط الإجرامي في التزوير والتربح من خلاله، وتم ضبط أدوات بحيازته تؤكد نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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