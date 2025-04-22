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سياسة

حازم بدوى: حقوق الإنسان لا تكتمل بدون الحق في المشاركة السياسية

المستشار حازم بدوي
المستشار حازم بدوي والسفيرة مشيرة خطاب، فيتو

قال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة لا تختص  بتنظيم الاستفتاءات والانتخابات وحسب، بل يمتد دورها للتوعية والتثقيف السياسي طبقا لما حدده لها الدستور، مشيرًا إلى أن الحق في المشاركة السياسية هو أحد الحقوق الأساسية التي لا تكتمل حقوق الإنسان بدونه.

برنامج تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي للمواطن 

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي لإطلاق برنامج تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي للمواطن ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات، الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس والهيئة: “انطلق برتوكول التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، لتعزيز كافة قدرات  المجتمع وإعداد جيل قادر على ممارسة الحرية الانتخابية بوعي ومسئولية”. 

دور المجلس القومي لحقوق الإنسان لرفع الوعي بالحقوق السياسية 

وأكد المستشار حازم بدوي أن المشاركة السياسية ليست فقط حق بل هي واجب وطني، مشيرًا إلى أنه كي تكتمل التوعية جاء لقاء اليوم بمؤسسات المجتمع المدني بتنظيم مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، لاسيما وأنهم قادرون على مخاطبة المواطنيين بما يتناسب مع حقوقهم.

برتوكول مشترك بين قومي حقوق الإنسان والوطنية للانتخابات 

وانطلقت منذ قليل أولي فعاليات برنامج تعزيز المشاركة السياسية والوعي الانتخابي للمواطن ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات، والذي يُعقد في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للانتخابات.


تُعقد الفعالية بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس والقاضي المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والقاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، وعصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وممثلي الهيئة الوطنية للانتخابات وخبراء في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وعدد من القيادات والشخصيات العامة.

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المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات السفيرة مشيرة خطاب أخبار المجلس القومي لحقوق الإنسان

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