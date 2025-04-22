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خارج الحدود

نقل ملكة النرويج للمستشفى بطائرة هليكوبتر

الملكة سونيا، فيتو
الملكة سونيا، فيتو

أعلن القصر الملكي النرويجي أن الملكة سونيا، 87 عاما، دخلت مستشفى في أوسلو في وقت متأخر من يوم أمس الإثنين بعد أن عانت من صعوبات في التنفس.

عطلة عيد الفصح في الموقع الملكي الخاص

وقال القصر في بيان: "تم نقل الملكة بطائرة هليكوبتر طبية من الشاليه الملكي في سيكيلسدالين، حيث كان الزوجان الملكيان يقضيان عطلة عيد الفصح".

ومنذ عام 1924، تقضي العائلة المالكة النرويجية معظم عطلة عيد الفصح في الموقع الملكي الخاص، بحسب وكالة أنباء النرويج إن تي بي.

نبض قلب سريع وغير منتظم 

أُدخلت الملكة سونيا المستشفى لفترة وجيزة في يناير الماضي بعد إصابتها برجفان قلبي، ونبض قلب سريع وغير منتظم ثم ركِب لها جهاز تنظيم ضربات القلب وهو إجراء وصفه القصر بأنه "ناجح".

أقدم ملك حاكم في أوروبا

يعد زوجها الملك هارالد أقدم ملك حاكم في أوروبا ويبلغ من العمر 88 عامًا.

كما تم تركيب جهاز تنظيم ضربات القلب له في مارس 2024 بعد إصابته بعدوى أثناء إجازة خاصة في ماليزيا.

 

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