الثلاثاء 22 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

نائبة أمام الشيوخ تطالب بإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال

مطالب بإعادة هيكلة
مطالب بإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام

بدأت الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نظر طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة هند جوزيف،  موجه إلى الحكومة ممثلة في المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وذلك لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال.

عدد الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام

واستعرضت النائبة المذكرة الايضاحية للطلب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور ممثلي الحكومة، مشيرة إلى أنه وفقا لأحدث الإحصائيات يبلغ عدد الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام (۱۱۸ ) شركة، وكانت قديما شركات مملوكة للدولة بملكية لا تقل عن نسبة ( ٥١% ) وتحديدا لوزارة المالية، وبعدها تم تغيير مسمى تلك الشركات وأصبحت تحمل هذا الاسم نتيجة لصدور قانون قطاع الأعمال رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱.

أموال وأصول وعمالة

وأضافت عضو مجلس الشيوخ: ولما تملكه هذه الشركات من رؤوس أموال وأصول وعمالة في جميع المجالات، تسعى الدولة بكل الجهد لإيجاد فرص للاستثمار وخلق فرص عمل وتحقيق الاستفادة المثلى الجميع القطاعات.

هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال

وتابعت النائبة: لذلك لابد من استيضاح سياسة وزارة قطاع الأعمال العام بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشيوخ مجلس الشيوخ قطاع الأعمال الشركات إعادة هيكلة الشركات

مواد متعلقة

رئيس الشيوخ ناعيا بابا الفاتيكان: كان مثالًا للسلام والمحبة والتسامح

مجلس الشيوخ يحيل خطة التنمية الاقتصادية 25/26 للجنة الشئون المالية والاقتصادية

رئيس مجلس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة لمناقشة تطوير شركات قطاع الأعمال

تفاصيل طلب مناقشة أمام الشيوخ بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية
ads

الأكثر قراءة

أخبار مصر: القبض على شخصية مشهورة في قضية سارة خليفة والبحث عن رجل أعمال، حدث مرتقب بسد النهضة، الذهب يحطم الأرقام القياسية

واحد رسمي والتاني عرفي، اعترافات صادمة لامرأة جمعت بين زوجين فى الحوامدية: زوجى سافر وكنت محتاجة راجل يساندني

70 جنيها انخفاضًا للجرام، تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم

بعد ضبط مذيعة المخدرات صاحبة الشهادة الابتدائية، تحرك برلماني بشأن تسلل غير المختصين للإعلام

انخفاض مفاجئ في أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025

أبرزها مواجهة ليفربول وتوتنهام، مواعيد مباريات الجولة 34 بالدوري الإنجليزي

دولة عربية تعلن دعمها لمرشح الشرق الأوسط لخلافة البابا فرنسيس

براتب 88 ألف جنيه، الحكومة توفر فرص عمل لهذا التخصص في قبرص

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع يسجل 26 ألف جنيه

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 22-04-2025 في الأسواق

الوضع هيتغير 180 درجة، أقوى تحذير من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم وغدا الأربعاء

المزيد

انفوجراف

المرشحون لخلافة البابا فرانسيس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم ترك السعي بين الصفا والمروة في الحج؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير حلم ضيق التنفس في المنام وعلاقته بانتهاء الصعوبات والمشاكل

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، النهي عن التشبه بالضالين والكافرين

المزيد
الجريدة الرسمية