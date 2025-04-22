نائبة أمام الشيوخ تطالب بإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال

بدأت الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نظر طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة هند جوزيف، موجه إلى الحكومة ممثلة في المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وذلك لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال.

عدد الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام

واستعرضت النائبة المذكرة الايضاحية للطلب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بحضور ممثلي الحكومة، مشيرة إلى أنه وفقا لأحدث الإحصائيات يبلغ عدد الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام (۱۱۸ ) شركة، وكانت قديما شركات مملوكة للدولة بملكية لا تقل عن نسبة ( ٥١% ) وتحديدا لوزارة المالية، وبعدها تم تغيير مسمى تلك الشركات وأصبحت تحمل هذا الاسم نتيجة لصدور قانون قطاع الأعمال رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱.

أموال وأصول وعمالة

وأضافت عضو مجلس الشيوخ: ولما تملكه هذه الشركات من رؤوس أموال وأصول وعمالة في جميع المجالات، تسعى الدولة بكل الجهد لإيجاد فرص للاستثمار وخلق فرص عمل وتحقيق الاستفادة المثلى الجميع القطاعات.

هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال

وتابعت النائبة: لذلك لابد من استيضاح سياسة وزارة قطاع الأعمال العام بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال.

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