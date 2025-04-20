زراعة الشيوخ تناقش إدارة الموارد المائية والممارسات الزراعية الضارة

تناقش لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعاتها الأسبوع الحالي، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، عددا من الاقتراحات برغبة المقدمة من الأعضاء.

تعزيز إدارة الموارد المائية

ومن المقرر أن تناقش اللجنة خلال اجتماعها يوم الثلاثاء المقبل الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود سامى الإمام، بشأن تعزيز إدارة الموارد المائية وتطوير القطاع الزراعي الوطني والمساهمات في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بحضور المسئولين عن وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري.

سبل برامج الزراعة المستدامة



كما تناقش اللجنة خلال اجتماعاتها يوم الأربعاء المقبل، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سماء سليمان، بشأن سبل برامج الزراعة المستدامة والحد من الممارسات الزراعية الضارة، وذلك بحضور المسئولين عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

جلسات مجلس الشيوخ

يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عقد جلساته العامة هذا الأسبوع، يومي الثلاثاء والأربعاء، لمناقشة عدد من الطلبات الموجهة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات.

سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة

ويناقش الشيوخ، طلب النائب جمال أبو الفتوح، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة.

سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر

ويتضمن جدول الأعمال نظر طلب النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.

إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام

ويناقش الشيوخ، طلب النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة.

إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال

كما يتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، طلب النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال.

مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية

وتناقش كذلك جلسات الشيوخ، طلب النائب هشام الحاج على، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.

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