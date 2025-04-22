الثلاثاء 22 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

انطلاق أعمال الدورة الـ 163 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين

جامعة الدول العربية،
جامعة الدول العربية، فيتو

انطلقت اليوم الثلاثاء الدورة الـ 163 العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين، التي ستشهد الإعداد للبنود التي سيقرها مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب. 

اليمن تسليم رئاسة مجلس الجامعة العربية إلى الأردن

ومع انطلاق الدورة، سيتم تسليم رئاسة مجلسها من اليمن التي كانت تترأس الدورة الـ 162 إلى الأردن التي ستترأس المجلس للدورة الـ 163.

الاستعدادات الجارية لاستضافة القمة العربية في بغداد

ومن المقرر أن يبحث المندوبون الدائمون بنودا مهمة، أبرزها الاستعدادات الجارية لاستضافة القمة العربية في بغداد، بشقيها، العادي الـ 34 والتنموي الخامس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجامعة العربية مجلس الجامعة العربية في بغداد

مواد متعلقة

أبو الغيط ناعيًا البابا فرنسيس: كان صوتًا فريدًا للإنسانية والضمير

أبو الغيط: الدفاع عن حق العمل ضرورة ملحّة في ظل الثورة التكنولوجية وتحولات السوق

أبو الغيط: التهجير مرفوض عربيًّا وإسلاميًّا ودوليًّا، وآن لهذه المقتلة أن تتوقف
ads

الأكثر قراءة

أخبار مصر: القبض على شخصية مشهورة في قضية سارة خليفة والبحث عن رجل أعمال، حدث مرتقب بسد النهضة، الذهب يحطم الأرقام القياسية

بعد ضبط مذيعة المخدرات صاحبة الشهادة الابتدائية، تحرك برلماني بشأن تسلل غير المختصين للإعلام

انخفاض مفاجئ في أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025

براتب 88 ألف جنيه، الحكومة توفر فرص عمل لهذا التخصص في قبرص

أبرزها مواجهة ليفربول وتوتنهام، مواعيد مباريات الجولة 34 بالدوري الإنجليزي

دولة عربية تعلن دعمها لمرشح الشرق الأوسط لخلافة البابا فرنسيس

رقم قياسي جديد للذهب اليوم وهذا العيار يسجل 5714 جنيها

أول صور لجثمان البابا فرنسيس في نعشه

خدمات

المزيد

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع يسجل 26 ألف جنيه

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 22-04-2025 في الأسواق

الوضع هيتغير 180 درجة، أقوى تحذير من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم وغدا الأربعاء

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

المرشحون لخلافة البابا فرانسيس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضيق التنفس في المنام وعلاقته بانتهاء الصعوبات والمشاكل

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، النهي عن التشبه بالضالين والكافرين

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 22 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية