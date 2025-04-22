انطلاق أعمال الدورة الـ 163 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين

انطلقت اليوم الثلاثاء الدورة الـ 163 العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين، التي ستشهد الإعداد للبنود التي سيقرها مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب.

اليمن تسليم رئاسة مجلس الجامعة العربية إلى الأردن

ومع انطلاق الدورة، سيتم تسليم رئاسة مجلسها من اليمن التي كانت تترأس الدورة الـ 162 إلى الأردن التي ستترأس المجلس للدورة الـ 163.

الاستعدادات الجارية لاستضافة القمة العربية في بغداد

ومن المقرر أن يبحث المندوبون الدائمون بنودا مهمة، أبرزها الاستعدادات الجارية لاستضافة القمة العربية في بغداد، بشقيها، العادي الـ 34 والتنموي الخامس.

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