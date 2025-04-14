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خارج الحدود

أبو الغيط يؤكد مساندة الجامعة العربية للبنان

أبو الغيط وسلام،
أبو الغيط وسلام، فيتو

قام أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية بزيارة رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام في مقر إقامته صباح اليوم، في اطار زيارته إلى بيروت لافتتاح منتدى التنمية المستدامة المنعقد بالشراكة مع الاسكوا. 

تلبية المطالب الاقتصادية للبنانيين

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي بأنه تم خلال اللقاء بحث تطورات الوضع في لبنان والمنطقة، حيث أكد الأمين العام مجددًا علي مساندة الجامعة للبنان  ووقوفها ودولها الاعضاء الي جانبه لمساعدته في الخروج من أزمته الحالية، مع التأكيد علي أهمية اضطلاعه بالإصلاحات التي تمكنه من تلبية المطالب الاقتصادية للبنانيين، وكذلك تثبيت سيادته على كامل أراضيه وبسط الدولة لسلطتها علي كل التراب اللبناني وتأمين الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب.

اتفاق وقف إطلاق النار

كما جرى التطرق إلى تطورات الوضع في فلسطين وخصوصًا في قطاع غزة، حيث أوضح الأمين العام الإجماع العربي والإسلامي على ضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية بشكل فوري، ومواصلة المساعي العربية مع القوى الفاعلة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمختلف مراحله. 

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منتدي التنمية المستدامة رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام

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