الجامعة العربية تبحث تعزيز العلاقات مع منظمة شنغهاي للتعاون

التقى اليوم أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في إطار مشاركته في أعمال منتدى أنطاليا للدبلوماسية في تركيا، ب "نورلان يرمكباييف" امين عام منظمة شنغهاي للتعاون.

مستجدات الأوضاع على الساحة الدولية

وقال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن ابو الغيط أكد خلال اللقاء أهمية العمل على تعزيز علاقات التعاون بين المنظمتين والنظر في ترفيع مستوى العلاقات بينهما، كما تناول الطرفان اخر مستجدات الأوضاع على الساحة الدولية خاصة التطورات الاقتصادية في ظل القرارات الامريكية بشأن التعريفاتٍ وكذا الاوضاع في المنطقة.

تحديات المشتركة التي ينبغي العمل على مواجهتها

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن "يرمكباييف" حرص على أن يؤكد بدوره مدى الاهتمام الذي توليه منظمة شنغهاي للتعاون للارتقاء بمستوى التعاون مع الجامعة العربية، خاصة في ضوء وجود العديد من التحديات المشتركة التي ينبغي العمل على مواجهتها، وأيضًا في ظل وجود فرص متاحة للعمل المشترك، مؤكدًا استعداد المنظمة لتنظيم هذا التعاون وتطويره. وقدم امين عام المنظمة الدعوة لأبو الغيط لزيارة المنظمة في وقت قريب.



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