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حوادث

المشدد 7 سنوات لبائع هتك عرض فتاة في 15 مايو

محكمة جنايات القاهرة،
محكمة جنايات القاهرة، فيتو

 قضت  محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة بائع بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة هتك عرض فتاة في منطقة 15 مايو.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة ان المتهم استغل تواجد المجني عليها داخل محله الذي يعمل فيه بدائرة قسم شرطة 15 مايو ثم قام بملامسة أجزاء حساسة من جسدها وهتك عرضها.


وأضافت التحقيقات أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى، وهي التعدي بالضرب على المجني عليها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بأوراق القضية. 


ووجهت النيابة العامة إلى المتهم اتهامات بهتك عرض المجني عليها وملامسة مواطن عفتها والاعتداء عليها بالضرب.


كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من ربة منزل تفيد قيام بائع بهتك عرض ابنتها وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.


وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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محكمة جنايات القاهرة منطقة 15 مايو محافظة القاهرة النيابة العامة

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