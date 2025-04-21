كنت شارب ومش عارف بعمل أيه، اعترافات المتهم بهتك عرض طفلة داخل حمام مدرسة بالمرج

كنت شارب مكنتش عارف بعمل أيه، بهذه الكلمات بدأ أحمد البالغ من العمر 40 سنة المتهم بالتحرش ومحاولة هتك عرض طفلة داخل حمام إحدى المدارس الابتدائية بدائرة قسم شرطة المرج، اعترافاته أمام نيابة المرج.

وقال المتهم إنه في يوم الواقعة أعطاه صديق سيجارة محشوة بمخدر الحشيش وذهب عقله ولم يشعر بما يحدث حوله.

وأشار إلى أنه خرج لشم الهواء فشاهد حفل بالمدرسة المجاورة له فنزل إليها ثم وقف أمامها وانتظر الوقت المناسب ودخل إلى المدرسة ثم الى حمام البنات فوجد فيه طفلة لم تتجاوز الثامنة من عمرها تقضي حاجتها فاقتحم عليها المكان وحاول هتك عرضها.



فصرخت الطفلة فضربها لاسكاتها وتصادف ذلك دخول سيدة ومعها طفلة صغيرة وظلت تصرخ فيه "انت بتعمل ايه سيب البنت الحقونا " فخاف وفر هاربا وأدرك أنه ارتكب جريمة.

تفاصيل واقعة التحرش بطفلة في المرج

ووفقًا لأقوال الشهود من العاملين بالمدرسة، فقد سمعوا أصوات صراخ تنبعث من حمام البنات، ليروا شابًا يفر مسرعًا من المكان، بينما وجدوا طفلة في حالة هستيرية من البكاء، تحاول إحدى السيدات تهدئتها.

وأكد الشهود أن الشاب دخل المدرسة بطريق المغافلة، وتوجه مباشرة إلى حمام البنات، حيث حاول الاعتداء على أي طفلة يجدهما داخله، وفقًا لرواية الطفلة والمشاهدين.

والد طفلة بالمرج يروي تفاصيل واقعة التحرش بابنته

وفي شهادته أمام النيابة، قال س (والد الطفلة "ي") إنه تلقى اتصالًا بتعرض ابنته لحادث داخل المدرسة، وعندما هرع إلى المدرسة، وجدها ترتجف من الخوف، بينما أخبره الحاضرون أن شابًا حاول الاعتداء عليها داخل الحمام، قبل أن تتدخل إحدى السيدات وتنقذها.

ونقل عن شهادة السيدة التي أنقذت الطفلة قولها: "لولا تدخلي لكان الأمر تطور إلى ما هو أسوأ.. لقد وجدتها تصرخ وهو يحاول الاعتداء عليها".

وأمرت النيابة بصرف الأب وابنته بعد استكمال التحقيق الأولي، وطلبت تحريات مباحث المرج لتحديد هوية المتهم وطريقة دخوله المدرسة، وأمرت بفحص كاميرات المراقبة (إن وجدت) خلال الفترة من 10:30 صباحًا حتى 12 ظهرًا يوم 16 أبريل 2025، واستعجال التقرير الطبي للطفلة لبيان مدى الأذى الجسدي والنفسي الذي تعرضت له.

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