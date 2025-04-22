خطوة قضائية جديدة من قاتل لص الكابلات الكهربائية بمصر القديمة

في خطوة قضائية جديدة، استأنف عامل متهم بقتل لص أثناء سرقته كابلات كهربائية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، على الحكم الصادر ضده بالحبس 6 شهور مع وقف التنفيذ من محكمة جنايات القاهرة.

وجاء في حيثيات حكم أول درجة أن “في غضون سبتمبر 2024 توجه الحسيني ع إلى غرفة تحت الأرض في شارع كورنيش النيل بدائرة قسم مصر القديمة، لقطع وسرقة ما بها من كابلات كهربائية، وفتح غطائها ثم نزل داخل إلى الغرفة حاملا منشار حديدي ليقطع به الكابلات”.

وأضافت الحيثيات أن "المتهم ح. س سمع أصوات سيارة في الساعة الخامسة فجر يوم الحادث في المنطقة فنظر من نافذة مسكنه المقابلة للغرفة الأرضية فشاهد المتهم يشرع في سرقة الكابلات الموجودة بها، فحمل سلاح أبيض سنجة من مسكنه وتوجه صوب الأول قاصدا منع وقوع السرقة، وأمسك بالمجني عليه وسأله ماذا يفعل فرد عليه قائلا "انا بعمل مصلحة ومتفضحنيش"".



وتابعت الحيثيات ان الواقعة على النحو السالف بيانه قد توافرت الأدلة على صحتها وثبوتها في حق المتهم وذلك من خلال شهادة الشهود والمعاينة التصويرية وتحريات الأجهزة الأمنية.



وأشارت الحيثيات إلى أن المحكمة اطمأنت إلى شهادة رئيس مباحث قسم شرطة مصر القديمة الذي قال إنه في يوم الواقعة تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بوجود جثة مجهولة بطريق كورنيش النيل.



وأضاف أنه انتقل إلى حيث مكان الجثة وبالفحص تبين أن الجثة لذكر في أوائل العقد الثالث من العمر مسجاة على وجهها وبها جرح نافذ أعلى الصدر من الناحية اليمني، ومن خلال الفحص وتتبع آثار الدماء تبين أن مكان الواقعة يبعد 200 متر عن مكان الجثة وملقى به منشار حديدي إلى جوار بالوعة بنهر الطريق.



ولفت الضابط إلى أن المجني عليه يدعي الحسيني ع السابق تم ضبطه واتهامه في القضية رقم 3338 لسنة 2003 مصر القديمة شروع في سرقة كابلات من داخل البالوعة بالاشتراك مع آخر، وشاهدهما المتهم من نافذة مسكنه وتوجه إليهما وبيده سنجه لمنعهما من السرقة، وحال منعه نشبت بينهما مشاجرة وطعن المتهم المجني عليه بالسنجة مما أسفر عن إصابته التي أودت بحياته.



وثبت من مشاهدة النيابة العامة للتسجيل المرئي للواقعة، وجود شخصان يتحدثان، وظهر المتهم ممسكا بيده اليمني أحد الشخصين وبيده اليسرى سلاح أبيض سنجة ثم ظهر شخص صاعدا من داخل البالوعة وتحركت يد المتهم دون ان يظهر فعله وانحني المجني عليه أرضا فضربه المتهم علي ظهره بالسلاح الأبيض، ثم وقف المجني عليه وفر هو والشخص الآخر هاربين، ولم يظهر في المشهد وجود سيارة كادت ان تصدم المجني عليه أو محاولته القفز ليتفاداها.

وثبت بتقرير الطب الشرعي أن وفاة المجني عليه جاءت بسبب الإصابة الطعنية بالصدر وما أحدثته من قطع بالرئة اليمنى ونزيف دموي أصاب التجويف الصدري مما أدى إلى توقف الدورة الدموية والتنفسية والوفاة.

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