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إخماد حريق داخل أشجار نخيل بمستشفى الأمراض الجلدية بالمنيا

إخماد حريق
إخماد حريق

 تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد حريق اندلع داخل أشجار النخيل داخل مستشفى الأمراض الجلدية في مدينة المنيا، دون خسائر بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة.

 

إخماد حريق داخل أشجار نخيل بمستشفى الأمراض الجلدية في المنيا

 تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن اندلع حريق داخل أشجار النخيل في مستشفى الأمراض الجلدية في مدينة المنيا.

 

مستشفى الأمراض الجلدية في المنيا

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية التي دفعت 3 سيارات إطفاء، وتمكنت من إخماد الحريق دون خسائر بشرية.

 

الأمراض الجلدية في المنيا

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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