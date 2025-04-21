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رياضة

ريال مدريد يحصد جائزة لوريوس لأفضل نادي في العالم

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

حصل نادي ريال مدريد الإسباني على جائزة أفضل فريق للعام في حفل توزيع جوائز لوريوس في مدريد، مساء اليوم الإثنين.

أرقام ريال مدريد في الموسم الماضي 

يأتي ذلك تقديرا لموسم 2023/2024 الذي فاز فيه الريال بدوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، بالإضافة إلى الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.

وحل الفريق الملكي مكان فريق برشلونة للسيدات، الذي كان مرشحا مرة أخرى للفوز بالجائزة.

وعادل لاعبو ريال مدريد داني كارفاخال وتوني كروس ولوكا مودريتش وناتشو فرنانديز الرقم القياسي الذي حققه باكو خينتو بستة ألقاب في البطولات الأوروبية، كما حصد كارلو أنشيلوتي 12 لقبا كمدرب للملكي.

وأنشيلوتي هو المدرب صاحب أكبر عدد من الألقاب في دوري أبطال أوروبا، حيث فاز به خمس مرات: مرتين مع ميلان و3 مرات مع ريال مدريد.

وتم تقديم الجائزة إلى قائدي ريال مدريد داني كارفاخال ولوكا مودريتش من قبل لاعب التنس رافائيل نادال، أحد كبار مشجعي الميرنجي.

وقال مورديتش "أظهرنا التميز في الملعب. يدفعك ريال مدريد دائما لمحاولة الوصول إلى أعلى المستويات وهذا ما حاولنا القيام به في الموسم الماضي".

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