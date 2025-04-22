الصحفيين تعلن تفاصيل التغطية وتحديد مندوبي المرشحين لانتخابات النقابة

دعت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، الزملاء المرشحين لمقعد النقيب، وعضوية المجلس سرعة إرسال أسماء المندوبين عنهم باللجان الانتخابية وعملية الفرز وذلك على النحو التالي:

قواعد تنظيمية لانتخابات نقابة الصحفيين

• يجوز للمرشح على مقعد النقيب، أن يمثل بـ24 مندوبًا أصليًا، و10 احتياطيين بلجان الاقتراع والفرز.

• يجوز للمرشح على مقعد العضوية أن يمثل بخمسة مندوبين أصليين، وثلاثة احتياطيين بلجان الاقتراع والفرز.

• يُشترط في جميع المندوبين أن يكونوا من أعضاء الجمعية العمومية، (جدول مشتغلين، مسددين لآخر اشتراك).

التغطية الخيرية لنقابة الصحفيين

• يرسل كل مرشح أسماء مَن ينوبون عنه في لجان الاقتراع والفرز، وصورة شخصية مع صورة كارنيه العضوية 2025م، في مدى زمني أقصاه الأحد 27 أبريل الجاري إلى إدارة شئون المجلس والأعضاء في الطابق الثاني بالنقابة.



• لكل الصحف ووسائل الإعلام الحق في أن تُمثل في تغطية الانتخابات بكل مراحلها على أن ترسل الأسماء وصور الكارنيهات، أو بطاقات الرقم القومي وصورة شخصية في مدى زمني أقصاه الأحد 27 أبريل الجاري.



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