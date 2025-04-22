الثلاثاء 22 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

الصحفيين تعلن تفاصيل التغطية وتحديد مندوبي المرشحين لانتخابات النقابة

نقابة الصحفيين، فيتو
نقابة الصحفيين، فيتو

 دعت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، الزملاء المرشحين لمقعد النقيب، وعضوية المجلس سرعة إرسال أسماء المندوبين عنهم باللجان الانتخابية وعملية الفرز  وذلك على النحو التالي:

قواعد تنظيمية لانتخابات نقابة الصحفيين 

• يجوز للمرشح على مقعد النقيب، أن يمثل بـ24 مندوبًا أصليًا، و10 احتياطيين بلجان الاقتراع والفرز.
• يجوز للمرشح على مقعد العضوية أن يمثل بخمسة مندوبين أصليين، وثلاثة احتياطيين بلجان الاقتراع والفرز.
• يُشترط في جميع المندوبين أن يكونوا من أعضاء الجمعية العمومية، (جدول مشتغلين، مسددين لآخر اشتراك).

 

التغطية الخيرية لنقابة الصحفيين 

• يرسل كل مرشح أسماء مَن ينوبون عنه في لجان الاقتراع والفرز، وصورة شخصية مع صورة كارنيه العضوية 2025م، في مدى زمني أقصاه الأحد 27 أبريل الجاري إلى إدارة شئون المجلس والأعضاء في الطابق الثاني بالنقابة.


• لكل الصحف ووسائل الإعلام الحق في أن تُمثل في تغطية الانتخابات بكل مراحلها  على أن ترسل الأسماء وصور الكارنيهات، أو بطاقات الرقم القومي وصورة شخصية في مدى زمني أقصاه الأحد 27 أبريل الجاري.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين انتخابات نقاية الصحفيين الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين
ads

الأكثر قراءة

أخبار مصر: القبض على شخصية مشهورة في قضية سارة خليفة والبحث عن رجل أعمال، حدث مرتقب بسد النهضة، الذهب يحطم الأرقام القياسية

بعد ضبط مذيعة المخدرات صاحبة الشهادة الابتدائية، تحرك برلماني بشأن تسلل غير المختصين للإعلام

انخفاض مفاجئ في أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025

براتب 88 ألف جنيه، الحكومة توفر فرص عمل لهذا التخصص في قبرص

أبرزها مواجهة ليفربول وتوتنهام، مواعيد مباريات الجولة 34 بالدوري الإنجليزي

دولة عربية تعلن دعمها لمرشح الشرق الأوسط لخلافة البابا فرنسيس

رقم قياسي جديد للذهب اليوم وهذا العيار يسجل 5714 جنيها

أول صور لجثمان البابا فرنسيس في نعشه

خدمات

المزيد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 22-04-2025 في الأسواق

الوضع هيتغير 180 درجة، أقوى تحذير من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم وغدا الأربعاء

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم الإثنين

155.5 ألف جنيه سعر طن لفات الألومنيوم 6 مم بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

المرشحون لخلافة البابا فرانسيس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضيق التنفس في المنام وعلاقته بانتهاء الصعوبات والمشاكل

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، النهي عن التشبه بالضالين والكافرين

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 22 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية