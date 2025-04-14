جمال عبد الرحيم: اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين ليس لها علاقة بحشد الجمعية العمومية

قال الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة إن اللجنة ليس لها علاقة بالحشد للجمعية العمومية، وأن الدعوة القادمة للجمعية الجمعة القادمة 18 أبريل 2025م، تأتي في إطار الالتزام بالإجراءات القانونية، ولإغلاق أي باب للطعن في الانتخابات.

انتخابات نقابة الصحفيين



وأكد عبد الرحيم أن اللجنة ملتزمة بدعوات المرشحين، التي مالت لتأجيل الانعقاد الكامل للجمعية العمومية؛ تقديرًا للزملاء المسيحيين للاحتفال بعيد القيامة المجيد إلى 2 مايو المقبل.



اجتماع المرشحين لانتخابات الصحفيين

وأكد عبد الرحيم أن اللجنة ستدعو لاجتماع لجميع المرشحين خلال الأسبوع المقبل للاتفاق على الإجراءات النهائية لانعقاد الجمعية العمومية، والاتفاق على ضوابط يوم التصويت والإشراف والفرز خلال الانعقاد النهائي، الذي اختار له المرشحون يوم 2 مايو المقبل، ومن بينها مخاطبة وزارة الداخلية لتوسيع الصوان، أو استئجار قطعة الأرض المجاورة لنادي القضاة؛ لتخفيف الزحام والتكدس، خاصة في ظل الظروف الجوية مع انعقاد الجمعية لأول مرة خلال شهر مايو.

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