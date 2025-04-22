الثلاثاء 22 أبريل 2025
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محافظات

شون وصوامع المنيا تستقبل 25845 طنًا من القمح ضمن موسم حصاد 2025

توريد قمح المنيا،
توريد قمح المنيا، فيتو

 أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن شون وصوامع المحافظة استقبلت حتى الآن 25845 طنًا و207 كيلوجرامات من محصول القمح، وذلك ضمن أعمال موسم حصاد 2025، من خلال 42 موقعًا لاستلام المحصول موزعة على جميع مراكز ومدن المحافظة. 

 

تحقيق الاكتفاء الذاتي

 وشدد على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط والقواعد المنظمة لعملية التوريد، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحصول الاستراتيجي، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

 

شون وصوامع المنيا تستقبل 25845 طنًا و207 كيلوجرامًا من القمح ضمن موسم حصاد 2025

 ووجّه المحافظ مديرية التموين بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لمتابعة انتظام عمليات التوريد، والعمل على إزالة أية معوقات قد تواجه المزارعين، مؤكدًا أنه لن يُسمح بأي تهاون أو تقصير خلال الموسم. 

 

عمليات رئيسية

مع استمرار المتابعة الدقيقة لأعمال لجان الفرز والاستلام، من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم كافة الجهات التنفيذية المعنية، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

 

وكيل وزارة التموين بالمنيا

 من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم تشكيل لجان فنية من مديرية التموين والجهات المعنية لتحديد نوعية الأقماح الموردة، وضمان انتظام عمليات التسليم من قبل المزارعين، مع المتابعة اليومية للتقارير الخاصة بأعمال التوريد بكل موقع، لضمان تحقيق المستهدف.

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