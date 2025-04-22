بعد تحديد مساحة زراعته بمليون فدان، خبير مياه يوجه رسالة عاجلة للحكومة بشأن الأرز

وجه الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، رسالة عاجلة ونداء للحكومة المصرية، وخاصة وزارة الري؛ طالبهم بزيادة مساحة الأرض المزروعة بالأرز، وذلك مع بداية الشتل للأرز الأسبوع المقبل.

نداء عاجل للحكومة بشأن زراعة الأرز

وأكد الدكتور عباس شراقي أنه يتوجه بهذا النداء، زيادة مساحة زراعة الأرز في مصر للعام السابع على التوالي، مؤكدًا أن إجمالى المساحة التى يتم زراعتها بالأرز على مدار السنوات الماضية 1.1 مليون فدان، وهناك مساحة أخرى يتم زراعتها بالمخالفة، وهذا العام قررت وزارة الري زراعة نفس المساحة.

الري تحدد مساخة زراعة الأرز في مصر، فيتو

وقال الدكتور عباس شراقي في رسالته التي وجهها للحكومة المصرية بشأن زراعة الأرز هذا العام: إنه وجه "نداء متكرر بزيادة مساحة زراعة الأرز مع بدء الشتل الأسبوع القادم".

وعن كيفية تحديد مساحة الأراضي لزراعة الأرز، قال عباس شراقي: "يتم تحديد مساحة الأراضى الزراعية لزراعة الأرز سنويا بناء على عدة معايير أهمها: (الوضع المائى وقت الزراعة، وقدرة شبكة الرى من الترع والمصارف، ونوعية التربة خاصة عالية الملوحة، والاحتياجات الغذائية، والأسعار العالمية للأرز، الحالة الاقتصادية).

إجمالي زراعة الأرز هذا العام 1.1 مليون فدان

وكشف الدكتور عباس شراقي عن مساحة الأرض لـ زراعة الأرز، فقال: "إجمالى المساحة التى يتم زراعتها بالأرز على مدار السنوات الماضية 1.1 مليون فدان، وهناك مساحة أخرى يتم زراعتها بالمخالفة وتغريم المزارعين، وهذا العام أصدرت وزارة الرى قرارها بزراعة نفس المساحة."

المطالية بزيادة مساحة زراعة الأرز في مصر، فيتو

وتابع عباس شراقي رسالته للحكومة المصرية بشأن مساحة الأرض لزراعة الأرز: "نداء للعام السابع على التوالى منذ 2019 بزيادة المساحة، ربنا يجعله موسم ناجح وكل التمنيات الطيبة بالتوفيق للسادة المزارعين والعاملين فى وزارتى الزراعة والرى وكل عام وأنتم بخير".

وكان الدكتور عباس شراقي قد وجه نداءً للحكومة المصرية في عام 2019، وقال في تصريح له آنذاك: "إن منسوب المياه في بحيرة ناصر خلال الفترة الراهنة يسمح بزراعة مليون فدان أرز، وإجمالى المساحة التي كان يتم زراعتها بالأرز على مدار السنوات الماضية "قبل 2018" بلغت مليونًا و100 ألف فدان، تم تخفيضها في موسم 2018 إلى 724 ألفا و200 فدان في محافظات بالوجه البحري، وتم حظر زراعته بمحافظات الوجه القبلي".

وأكد شراقي أن "المساحة المقررة تم تحديدها وتخفيضها لسببين رئيسيين، هما الخوف من انخفاض الإيراد السنوي لنهر النيل، والثاني احتمال بدء تشغيل سد النهضة، بالإضافة إلى العوامل التقليدية في وزارة الري مثل الحصة المائية المتاحة والمقررة للزراعات الصيفية، مع الأخذ في الاعتبار السعة التصميمية لشبكة الري بالمحافظات، وكذلك التصرفات القصوى المسموح بها خلال فترة أقصى الاحتياجات من أجل وصول المياه إلى جميع الأراضي المنزرعة بالكميات المناسبة والأوقات المحددة.

قرار تخفيض مساحة الأرز عام 2018

وأشار شراقي إلى أنه "عندما اتخذت وزارة الري قرار تخفيض مساحة الأرز في نهاية يناير 2018 كان منسوب بحيرة ناصر "177.5 متر" أي ما يعادل 130 مليار متر مكعب، وهذا يعتبر منسوب مرتفع في موسم الجفاف، ولكن حرص وزارة الري الشديد جعلها تتمسك بتخفيض مساحة الأرز رغم التحذيرات بأن منسوب بحيرة ناصر مرتفع... وأن هناك احتمال عدم قدرة بحيرة ناصر على استقبال الفيضان الجديد إذا كان مرتفعًا، وبالفعل وصل المنسوب في نهاية موسم الفيضان أكتوبر 2018 إلى قرابة 180 مترا، وكنا على وشك تصريف جزء من الفائض في البحر أو الصحراء ولكن ذلك لم يحدث نتيجة إنتهاء موسم الأمطار الإثيوبية واستقرار المخزون في بحيرة ناصر."

مساحة أرض زراعة الأرز في مصر 1.1 مليون فدان، فيتو

وقال الدكتور عباس شراقي: "إنه يجب الإسراع في اتخاذ القرار بزيادة مساحة الأرز لأن موسم زراعته على الأبواب، في شهري إبريل ومايو، وسوف يُسعد هذا القرار مزارعي الأرز... ووصل الأمر إلى أن بعضهم ترك الأرض بدون محصول التزامًا بقرار الدولة، والبعض زرع أرز بالمخالفة والتي وصلت إلى 28% من المساحة المقررة وفقًا للتقديرات وبإجمالي غرامات بأكثر من مليار جنيه، ونظرًا لأن الدولة لم توفر بديل الأرز ذو عائد مقبول للمزارع".

كما طالب شراقي من وزارتي الري والزراعة بدراسة زيادة مساحة الأرز في أسرع وقت واتخاذ القرار المناسب مع الأخذ في الاعتبار المخزون المائي الحالي الذي قد يصل إلى تصريف المياه الزائدة في البحر أو منخفضات توشكى بنهاية موسم الأمطار القادم.

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