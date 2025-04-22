الثلاثاء 22 أبريل 2025
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حوادث

النيابة تسلم سيارة سائق عثر عليه متوفى داخلها إلى أهله وتحفظ التحقيقات في القضية

النيابة العامة
النيابة العامة

سلمت نيابة النزهة سيارة سائق عثر عليه متوفي بداخلها بمحيط مطار القاهرة الدولي، إلى أهله عقب انتهاء التحقيقات وتبين أن الوفاة نتيجة أزمة قلبية مفاجئة، دون وجود أي شبهة جنائية وأمرت بحفظ التحقيقات في القضية. 

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بوجود سائق متوفى داخل مركبته بالقرب من المطار.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن السائق فارق الحياة داخل السيارة إثر تعرضه لأزمة قلبية، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أصدرت قرارها المتقدم.

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