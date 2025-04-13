التصريح بدفن جثة سائق لقي مصرعه بأزمة قلبية داخل سيارته في النزهة

صرحت نيابة النزهة بدفن جثة سائق عثر عليه متوفى داخل سيارته بمحيط مطار القاهرة الدولي، حيث تبين أن الوفاة نتيجة أزمة قلبية مفاجئة، دون وجود أي شبهة جنائية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بوجود سائق متوفى داخل مركبته بالقرب من المطار.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن السائق فارق الحياة داخل السيارة إثر تعرضه لأزمة قلبية، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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