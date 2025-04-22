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رياضة

موعد مباراة نانت ضد باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي والقناة الناقلة

مصطفى محمد
مصطفى محمد

 يلتقي فريق نانت المحترف ضمن صفوف النجم المصري مصطفى محمد نظيره باريس سان جيرمان اليوم الثلاثاء، على ستاد لا بوجوار لويس فونتينو ضمن منافسات مؤجلات الجولة ال29 من بطولة الدوري الفرنسي.

 

موعد مباراة نانت ضد باريس سان جيرمان 

وتنطلق صافرة مباراة نانت أمام باريس سان جيرمان اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة نانت وباريس سان جيرمان 

وتذاع مباراة نانت ضد باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي على قناة beIN SPORTS 4 HD

 

وكان أنطوان كومبواريه مدرب نانت أعلن قائمة فريقه التي ستخوض مباراة باريس سان جيرمان، اليوم الثلاثاء، المؤجلة من الجولة 29 بالدوري الفرنسي.

يغيب عن القائمة حارس المرمى الأساسي أنطوني لوبيز بسبب إصابة تعرض لها خلال الخسارة أمام رين بنتيجة 1-2 يوم الجمعة الماضي.

واستدعى مدرب نانت للقائمة حارس المرمى الثالث ألبان لافونت الذي كان أساسيا حتى الخسارة أمام لوهافر بنتيجة 1-2 في 24 نوفمبرالماضي، وتم تجميد مشاركته مع الفريق، وهبط ترتيبه ليكون الحارس الثالث، وبات يشارك مع فريق الشباب في النادي بدوري الهواة.


وذكرت صحيفة "ليكيب" أن كومبواريه بصدد اتخاذ قرار مفاجئ بإشراك لافونت أساسيا على حساب حارس المرمى الثاني باتريك كارلجرين.

واختار كومبواريه لمواجهة بي إس جي 21 لاعبا بينهم مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر وصاحب الهدف الوحيد لفريقه في المباراة الماضية أمام نانت.

وسجل مصطفى محمد 6 أهداف بقميص نانت هذا الموسم منها 5 أهداف في بطولة الدوري، ليرفع رصيده إلى 25 هدفا في 108 مباريات بقميص نانت منذ انضمامه لصفوف الفريق قبل ثلاثة مواسم.

ويعتلي باريس سان جيرمان قمة الترتيب برصيد 77 نقطة، وضمن تتويجه باللقب رسميا قبل 6 جولات من انتهاء المسابقة.

أما نانت يكافح للهروب من شبح الهبوط حيث يحتل المركز 14 برصيد 30 نقطة.

 

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