ضحية التحرش بحمام مدرسة في المرج تتعرف على المتهم

أجرت نيابة المرج مواجهة قانونية بين طفلة تعرضت للتحرش ومحاولة هتك عرضها داخل حمام إحدى المدارس الابتدائية بدائرة قسم شرطة المرج على يد عاطل مع المتهم.



وتعرفت الطفلة علي المتهم واتهمته بمحاولة اغتضابها لولا أختها وإحدى السيدات شاهدوه ومنعوه من إكمال جريمته.



وقال المتهم إنه دخل المدرسة في غفلة من الموجودين مدعيا أنه ولي أمر طالبة ويبحث عنها حتى دخل إلى الحمام وارتكب فعلته، مشيرا إلى أن شرب الحشيش أعماه وتسبب في ارتكابه وقائع تحرش مشابهة.

تفاصيل واقعة التحرش بطفلة في المرج



ووفقًا لأقوال الشهود من العاملين بالمدرسة، فقد سمعوا أصوات صراخ تنبعث من حمام البنات، ليروا شابًّا يفر مسرعًا من المكان، بينما وجدوا طفلة في حالة هستيرية من البكاء، تحاول إحدى السيدات تهدئتها.



وأكد الشهود أن الشاب دخل المدرسة بطريق المغافلة، وتوجه مباشرة إلى حمام البنات، حيث حاول الاعتداء على أي طفلة يجدهما داخله، وفقًا لرواية الطفلة والمشاهدين.



والد طفلة بالمرج يروي تفاصيل واقعة التحرش بابنته

في شهادته أمام النيابة، قال س (والد الطفلة "ي") إنه تلقى اتصالًا يفيد بتعرض ابنته لحادث داخل المدرسة، وعندما هرع إلى المدرسة، وجدها ترتجف من الخوف، بينما أخبره الحاضرون أن شابًا حاول الاعتداء عليها داخل الحمام، قبل أن تتدخل إحدى السيدات وتنقذها.

ونقل عن شهادة السيدة التي أنقذت الطفلة قولها: "لولا تدخلي لكان الأمر تطور إلى ما هو أسوأ.. لقد وجدتها تصرخ وهو يحاول الاعتداء عليها".

وأمرت النيابة بصرف الأب وابنته بعد استكمال التحقيق الأولي، وطلبت تحريات مباحث المرج لتحديد هوية المتهم وطريقة دخوله المدرسة، وأمرت بفحص كاميرات المراقبة (إن وجدت) خلال الفترة من 10:30 صباحًا حتى 12 ظهرًا يوم 16 أبريل 2025، واستعجال التقرير الطبي للطفلة لبيان مدى الأذى الجسدي والنفسي الذي تعرضت له.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.