الثلاثاء 22 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

والد ضحية التحرش بحمام مدرسة في المرج يرفض التصالح مع المتهم

متهم، فيتو
متهم، فيتو

رفض والد طفلة تعرضت للتحرش ومحاولة هتك عرضها داخل حمام إحدى المدارس الابتدائية بدائرة قسم شرطة المرج على يد عاطل التنازل أو التصالح مع المتهم.

 

تفاصيل واقعة التحرش بطفلة في المرج  

ووفقًا لأقوال الشهود من العاملين بالمدرسة، فقد سمعوا أصوات صراخ تنبعث من حمام البنات، ليروا شابًّا يفر مسرعًا من المكان، بينما وجدوا طفلة في حالة هستيرية من البكاء، تحاول إحدى السيدات تهدئتها.


وأكد الشهود أن الشاب دخل المدرسة بطريق المغافلة، وتوجه مباشرة إلى حمام البنات، حيث حاول الاعتداء على أي طفلة يجدهما داخله، وفقًا لرواية الطفلة والمشاهدين.


والد طفلة بالمرج يروي تفاصيل واقعة التحرش بابنته   

في شهادته أمام النيابة، قال س (والد الطفلة "ي") إنه تلقى اتصالًا يفيد بتعرض ابنته لحادث داخل المدرسة، وعندما هرع إلى المدرسة، وجدها ترتجف من الخوف، بينما أخبره الحاضرون أن شابًا حاول الاعتداء عليها داخل الحمام، قبل أن تتدخل إحدى السيدات وتنقذها.

 

ونقل عن شهادة السيدة التي أنقذت الطفلة قولها: "لولا تدخلي لكان الأمر تطور إلى ما هو أسوأ.. لقد وجدتها تصرخ وهو يحاول الاعتداء عليها".  

وأمرت النيابة بصرف الأب وابنته بعد استكمال التحقيق الأولي، وطلبت تحريات مباحث المرج لتحديد هوية المتهم وطريقة دخوله المدرسة، وأمرت بفحص كاميرات المراقبة (إن وجدت) خلال الفترة من 10:30 صباحًا حتى 12 ظهرًا يوم 16 أبريل 2025، واستعجال التقرير الطبي للطفلة لبيان مدى الأذى الجسدي والنفسي الذي تعرضت له.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قسم شرطة المرج المرج التحرش بطفلة في المرج

مواد متعلقة

شهود عيان يكشفون تفاصيل تحرش شاب بطفلة في حمام مدرسة بالمرج

ads

الأكثر قراءة

قرار ضبط وإحضار لمشاهير في قضية سارة خليفة ومفاجآت عن معاونيها خارج وداخل مصر

تورط شخصيات مشهورة ورجال أعمال، فضح أسرار شبكات المخدرات بقضية سارة خليفة خلال ساعات

مفيش فلوس لعلاجك، الزمالك يصدم نجمه بعد إصابته بالرباط الصليبي

يرتديه حتى الوفاة، أسباب تدمير خاتم الصياد بعد خلعه من يد بابا الفاتيكان

صور فضائية ترصد حدثا مرتقبا في سد النهضة، وخبير يكشف تأثيره على مصر والسودان

التحريات تكشف عن طريقة الإيقاع بعصابة سارة خليفة للاتجار بالمخدرات

ذروة الموجة الحارة، حالة الطقس اليوم الثلاثاء

العواري يرد على سعد الدين الهلالي بعد جدل تصريحات المواريث: ما هكذا يا سعد تورد الإبل

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم الإثنين

155.5 ألف جنيه سعر طن لفات الألومنيوم 6 مم بالأسواق اليوم الإثنين

السكر يسجل 36 جنيها للكيلو في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بعد استمرار حظر تصديره

المزيد

انفوجراف

المرشحون لخلافة البابا فرانسيس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 22 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 22 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 22 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية