الرعاية الصحية تعلن نجاح مجمع السويس الطبي في إعادة توصيل يد مبتورة بالكامل

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح فريق طبي بمجمع السويس الطبي التابع لها، في إجراء عملية دقيقة لإعادة توصيل يد مبتورة بالكامل لمريض يبلغ من العمر 35 عامًا، باستخدام تقنيات الجراحة الميكروسكوبية المتقدمة، وذلك لأول مرة في مستشفيات الهيئة بمحافظة السويس، مما يؤكد تطور الخدمة الطبية المتخصصة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

المريض وصل إلى قسم الطوارئ بمجمع السويس وهو يعاني من بتر كامل لليد اليسرى

وأضافت الهيئة، أن المريض وصل إلى قسم الطوارئ بمجمع السويس الطبي وهو يعاني من بتر كامل لليد اليسرى من مفصل الرسغ، وعلى الفور تم التعامل الفوري معه، ونقله إلى غرفة العمليات.

وقد استغرقت العملية الدقيقة نحو 12 ساعة متواصلة، وشملت إعادة توصيل العظام، الأوتار، الشرايين، الأوردة، والأعصاب، باستخدام تقنيات الميكروسكوب الجراحي، بمشاركة فرق طبية من تخصصات جراحة التجميل، والعظام، والأوعية الدموية، والتخدير، وقد تكللت العملية بالنجاح والمريض الآن بحالة مستقرة ويخضع للرعاية الطبية والمتابعة داخل المجمع.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن هذا النجاح يؤكد مدى تطور الإمكانات الطبية والبشرية داخل مستشفيات الهيئة، قائلًا: "نمتلك الكوادر الطبية المتميزة، والبنية التحتية المتقدمة، والتجهيزات التي تؤهلنا لإجراء أدق التدخلات الجراحية وفق أعلى معايير الجودة العالمية، داخل مستشفياتنا المنتشرة بمحافظات منظومة التأمين الصحي الشامل".

وأضاف السبكي، أن ما تحقق من إنجاز يُعد خطوة مهمة تؤكد تطور الخدمات الطبية بمحافظة السويس، مشيرًا إلى أن وحدة جراحات التجميل بمجمع السويس الطبي تُعد نموذجًا رائدًا في تقديم التخصصات الدقيقة، وتشمل جراحات اليد، الحروق، الجراحات التكميلية، الميكروسكوبية، العيوب الخلقية، وأورام الجلد، وهي خدمات ذات طابع تخصصي فائق الدقة، أصبحت متوفرة الآن لمواطني السويس تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

أعضاء الفريق الطبي الذي أجرى العملية

وضم الفريق الطبي الذي أجرى العملية من قسم جراحة التجميل كلا من: الدكتور أحمد عيد، استشاري ورئيس قسم جراحات التجميل ونائب رئيس الأقسام الطبية بمجمع السويس الطبي، الأستاذ الدكتور أشرف حسين، أستاذ جراحة التجميل وعضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة قناة السويس، الأستاذ الدكتور رامي مجدي، استشاري جراحة التجميل، بالإضافة إلى أخصائيي جراحة التجميل: الدكتورة منى رجب، الدكتور أحمد الشبوري، الدكتور مينا عريان، إلى جانب فريق نواب جراحة التجميل: الدكتورة نادين وائل، الدكتور محمد عصام، الدكتور مينا رفيق، الدكتور عمر عطية، الدكتور زياد العدل. ومن قسم جراحة العظام شارك كل من: الأستاذ الدكتور محمد حلمي السيد، استشاري جراحة العظام، الدكتور السيد عادل السيد، مدرس مساعد جراحة العظام. ومن قسم التخدير: الأستاذ الدكتور محمود الوكيل، استشاري التخدير، الدكتور مصطفى صالح، أخصائي التخدير. وقد كان لهذا الفريق الطبي المتكامل، وبمساندة وجهود فريق التمريض، الدور الكبير في إنجاح العملية، وجاء ذلك تحت الإشراف المباشر والمتابعة الدقيقة من الدكتور محمد أبو النجا، مدير عام مجمع السويس الطبي.

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