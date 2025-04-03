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رياضة

أحمد الكاس: فرصتنا قائمة للتأهل إلى كأس العالم قطر 2025

أحمد الكاس
أحمد الكاس

أكد أحمد الكاس المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 17 سنة بعد مباراة بوركينا فاسو أن منتخبنا لديه فرصة للتأهل إلى كأس العالم قطر 2025.

وشدد الكاس في تصريحاته عقب مباراة بوركينا فاسو التي خسرها الفراعنة الصغار 2-1: “سنغلق ملف مباراة بوركينا فاسو ونركز على مباراة الكاميرون المقبلة”.

وما زالت فرص منتخب مصر تحت 17 سنة في التأهل لنهائيات كأس العالم نهاية هذه السنة في قطر قائمة رغم خسارته أمام جنوب أفريقيا ثم بوركينافاسو في أول جولتين بالمجموعة الثانية في النسخة رقم 15 لكأس إفريقيا للناشئين التي تقام في ضيافة المغرب حتى التاسع عشر من أبريل الجاري.


منتخب مصر يحتاج للفوز على منتخب الكاميرون في لقاء الجولة الثالثة الذي يقام على ملعب البشير بمدينة المحمدية مساء الأحد المقبل حتى يحصل على أول ثلاث نقاط ويتقدم من المركز الرابع والأخير الذي يحتله حاليًّا للمركز الثالث ويتمسك بآماله في اقتناص أحد المقعدين المتبقين لقارة إفريقيا.


وحال نجاح زملاء القائد بلال عطية في تحقيق المطلوب في لقاء منتخب "الأشبال غير المروضة" التي تحتل المركز الثالث حاليًا في ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة بعد خسارة أمام بوركينافاسو وتعادل مع جنوب أفريقيا ’ يتأهلون لمواجهة صاحب المركز الثالث في المجموعة الرابعة التي تضم أنجولا ومالي وكوت ديفوار وجمهورية أفريقيا الوسطى على إحدى البطاقتين الأخيرتين.


نظام الصعود الذي أقره الاتحاد الإفريقي قبل انطلاق هذه النسخة يقضي بتأهل أول وثاني كل مجموعة بالبطولة الحالية لربع نهائي كأس إفريقيا وكذلك لمونديال قطر مباشرة.

 

 وتتبقى فرصة للمنتخبات الأربعة التي تحتل المركز الثالث في المجموعات الأربع لخوض ملحق للتنافس على المقعدين التاسع والعاشر حيث يواجه ثالث المجموعة الأولى نظيره في المجموعة الثالثة ونفس الأمر لصاحبي المركز الثالث في المجموعتين الثانية والرابعة.


كان الاتحاد الدولي قد قرر مضاعفة عدد منتخبات كأس العالم تحت 17 سنة من 24 إلى 48 بداية من النسخة القادمة ومنح قارة إفريقيا 6 مقاعد إضافية.

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