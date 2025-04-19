وزير البترول يبحث مع رئيس تكنيب إنرجيز الإيطالية خطط الشركة لإنتاج وقود الطائرات بمصر

استقبل المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية ماركو فيلا رئيس شركة تكنيب إنرجيز الإيطالية والوفد المرافق بحضور الدكتور خالد البدرى وكيل الوزارة للمشروعات حيث تم بحث أنشطة الشركة فى مصر وخططها خلال الفترة المقبلة.



وخلال اللقاء أكد بدوى أن استراتيجية عمل قطاع البترول ترتكز على أسس محددة تهتم بدراسة جدوى المشروعات وتقييم المتطلبات والمدخلات والتكلفة الإجمالية والتمويل والجداول الزمنية والعوائد، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تقدم الدعم الكامل للشركاء لأداء أعمالهم وتذليل الصعاب والتحديات.



وأضاف الوزير أن العمل على مزيج الطاقة الأمثل لمصر يعد أحد أهم أولويات العمل خلال الفترة الحالية وأن زيادة مساهمة الطاقات المتجددة فى المزيج ستخفف الضغط على موارد الغاز مما يسمح بتقليل الفاتورة الاستيرادية، ويعزز جهود تنفيذ مشروعات القيمة المضافة، ولفت إلى أهمية ترسيخ ثقافة كفاءة استخدام الطاقة فى مختلف جوانب العمل والحياة اليومية بشكل عام لما لها من فوائد كبيرة اقتصادية وبيئية.

إنتاج وقود الطائرات المستدام

ومن جانبه أشار رئيس شركة تكنيب إلى سعى الشركة للعمل فى مجال انتاج وقود الطائرات المستدام SAF فى مصر وتحويلها لأحد أكبر منتجى هذا النوع من الوقود فى العالم، لافتًا إلى دراسة الشركة أيضًا لمشروع رقمنة معمل تكرير ميدور وكفاءة الطاقة به مما يحقق وفرًا كبيرًا فى تكلفة إنتاج البرميل، كما استعرض جهود الشركة للمشاركة فى مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر.

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