البترول توقع اتفاقية مع "أنجلو جولد اشانتي" لاستغلال الذهب والمعادن بالصحراء الشرقية

شهد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية مراسم توقيع نموذج اتفاقية استغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة فى بعض مناطق الصحراء الشرقية بجمهورية مصر العربية، بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة "أنجلو جولد اشانتي".

ووقع الاتفاقية من الجانب المصرى، الجيولوجى ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والدكتور محمد الباجورى المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية، ومن جانب شركة "أنجلو جولد اشانتي" المهندسة هدى منصور - العضو المنتدب والمدير العام لمنجم السكرى والممثلة عن إنجلو جولد في مصر، وذلك بحضور المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة والدكتورة هبة رسلان الممثل القانوني لشركة أنجلو جولد مصر.

وعقب مراسم التوقيع، أكد المهندس كريم بدوى على أن هذه الاتفاقية تُعد إحدى نتائج ومخرجات الاجتماعات السابقة التي تمت مع المختصين بشركة أنجلو جولد أشانتي، وأشار إلى أن تطوير نظم الاتفاقيات لتتواكب مع النظم العالميه هو من أهم المحاور لاستراتيجية عمل الوزارة لإعطاء ثقة لشركات التعدين العالمية لضخ استثمارات جديدة في قطاع التعدين المصرى مما يسهم في زيادة في الناتج القومى الإجمالي.

ولفت إلى أن هذه الاتفاقية نتاج تعاون وعمل تكاملى بين كافة المختصين، وهو ما يعزز من استغلال التكنولوجيا الحديثة في عمليات البحث والتنقيب عن الذهب، وفى هذا الصدد وجه بدوى الشكر لشركة أنجلو جولد على الجهود المبذولة وهذه الشراكة الناجحة التي توجت بتوقيع الاتفاقية اليوم.

انطلاقة جديدة في قطاع التعدين

وأضاف بدوى أن هذه الاتفاقية تمثل انطلاقة جديدة في قطاع التعدين وتؤكد الجدية لاستراتيجية عمل الوزارة على أرض الواقع، لافتًا إلى أن هذه الاتفاقية ستفتح الآفاق أمام شركات التعدين العالمية الأخرى لضخ استثمارات جديدة في استغلال الذهب والمعادن المصاحبة.

ومن جانبها، أشادت المهندسة هدى منصور بالتطورات التي يشهدها قطاع التعدين المصري ودعم المهندس كريم بدوى وجهود الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وفريق عمل الوزارة في تذليل اية معوقات أمام الشركة والمستثمرين لتسريع العمليات، وأعربت عن سعادتها بتوقيع هذه الاتفاقية اليوم، والتي تمثل مرحلة جديدة لتوسيع استثمارات شركة "أنجلو جولد اشانتي" في مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.