بعد حفل أحفاد أبو زهرة في روما، تعرف على البرنامج الفني والثقافي لأكاديمية الفنون

عبرت الدكتورة رانيا يحيى رئيس الأكاديمية المصرية للفنون بروما، عن سعادتها بالحفل الموسيقي للشقيقتين الجميلتين أميرة ومريم أبو زهرة بمصاحبة والدتهما البيانيست نورا إيمودي على آلة البيانو، والذي أقيم ضمن احتفالات الأكاديمية بشم النسيم، مشيرة إلى أنهم كانوا خير سفراء لمصر خلال الحفل حيث أذهلوا الجمهور الإيطالي بما قدموه من أعمال موسيقية رائعة.

وكانت أقامت الأكاديمية المصرية للفنون بروما فعالية فنية ثقافية مهمة.

حيث افتتحت الدكتورة رانيا يحيى معرضًا كاريكاتيريًّا ‏للفنان الإيطالي ماركو دي أنجليس وقد احتوى المعرض على مجموعة من أعماله بلغت ٩٠ عملًا فنيًّا على مدار رحلته الإبداعية التي تزيد عن خمسة عقود.

كما أهدت رئيس الأكاديمية الفنان درع الأكاديمية كهدية تذكارية لهذه المشاركة.

البرنامج الثقافي والفني للأكاديمية المصرية للفنون بروما

ومن ناحية أخرى، كشفت الدكتورة رانيا يحيى عن برنامج فعاليات وأنشطة الأكاديمية المصرية للفنون بروما خلال الفترة المقبلة، قائلة: “تستعد الأكاديمية لإقامة احتفالية نجيب محفوظ يوم 23 أبريل الجاري ضمن احتفال وزارة الثقافة المصرية بأديب نوبل، ولكن نشارك هذا العام من قلب مدرسة نجيب محفوظ في ميلانو، والذي نؤكد من خلاله الهوية والفن والإبداع المصري من قلب إيطاليا”.

مضيفة أن الأكاديمية تقيم ندوة عن نفرتاري يوم 29 أبريل احتفالية عن نفرتاري، والذي يتحدث عنها الدكتور شريف السباعي والذي تعاون مع الأكاديمية أكثر من مرة، وكان حريص أن يصطحب عددًا من الجمهور الأوروبي في جولة داخل متحف توت عنخ آمون الموجود داخل الأكاديمية، ويعقب الندوة أمسية موسيقية لعازفة إيطالية.



أحفاد الفنان عبد الرحمن أبو زهرة فى أكاديمية روما

جدير بالذكر أن أميرة ومريم أحفاد الفنان المصري الكبير عبد الرحمن أبو زهرة وأبناء عازف البيانو المصري البارع الدكتور أحمد أبو زهرة.



‏وقد تنوعت الأعمال المقدمة في الحفل احتفالا بذكرى 185 سنة على رحيل المؤلف الإيطالي الشهير نيكولو باجانينى، وتضمنت المؤلفات أعمال كلاسيكية أخرى شهيرة.

‏ شكرت رئيس الأكاديمية حضور العائلة الموسيقية المصرية التي أتت خصيصى للمشاركة في هذا الاحتفال وقدمت لهن شهادات تكريم تقديرًا لجهودهن ‏وللمستوى الفني المتميز البارع الذي أذهل جميع الحضور، ما جعل الليلة حقا خاطفة وجاذبة لجميع الجنسيات التي حضرت الحفل.



‏كما التف الجمهور حول أميرة ومريم يقدمون لهما الشكر ويعبرون عن سعادتهم لهذا المستوى الاحترافي المذهل.

‏وحضر الحفل عدد من المسؤولين الإيطاليين والصحفيين والفنانين وأيضا ممثلي السفارة العراقية وبعد الجنسيات الأخرى بجانب الحضور الإيطالي الكثيف.

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