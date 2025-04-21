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محافظات

إجراء أول جراحة بمستشفى كفر الزيات العام لتركيب دعامات بمنظار قنوات مرارية (صور)

أول عملية منظار،
أول عملية منظار، فيتو

أشاد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بجهود الفريق الطبي بمستشفى كفر الزيات العام بعد نجاحهم في إجراء أول عملية من نوعها داخل المستشفى لمنظار القنوات المرارية وتركيب دعامات، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس كفاءة الكوادر الطبية في المحافظة، وقدرتهم على تحقيق نقلة حقيقية في مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

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وقد نجح الفريق الطبي في إجراء عملية منظار قنوات مرارية وتركيب دعامات داخل غرفة العمليات بمستشفى كفر الزيات العام لمريضة تبلغ من العمر 61 عامًا، وذلك في إطار خطة تطوير قسم مناظير الجهاز الهضمي بالمستشفى، بدعم ومشاركة من المجتمع المدني، وتحت رعاية الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، والدكتور محمد إبراهيم العطار مدير مستشفى كفر الزيات العام.

العملية تم تنفيذها بتعاون مثالي بين فريق قسم الجهاز الهضمي والتخدير، وتحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين وهم: الدكتور عاصم الفرت، أستاذ طب الحميات والجهاز الهضمي بمستشفى جامعة طنطا، الذي أشرف على تنفيذ الجراحة وتدريب الفريق الطبي بالمستشفى ضمن خطة تدريب الكوادر الطبية بالتعاون مع كوادر جامعة طنطا، والدكتور محمد يسري الشرقاوي، المشرف على قسم الجهاز الهضمي بمستشفى كفر الزيات العام، إلى جانب حضور ومشاركة فريق الأطباء والتمريض بالقسم، الذين قدموا نموذجًا في الدقة والانضباط أثناء سير العملية.

كما أشرف على الحالة من جانب قسم التخدير السيد الدكتور وليد عبد الحكيم، استشاري التخدير، وقدم طاقم التمريض بغرفة العمليات أداءً احترافيًّا عكس مستوى الجاهزية والالتزام بمعايير الجودة أثناء تنفيذ الجراحة.

وأعرب الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن فخره بهذا الإنجاز قائلًا: “ما تحقق اليوم في مستشفى كفر الزيات العام هو تأكيد جديد أن مستشفياتنا تمتلك من الكفاءات ما يؤهلها لتقديم خدمات طبية متقدمة، ونواصل دعمنا الكامل للمستشفيات من خلال التدريب المستمر وتوفير التجهيزات والمتابعة الميدانية لتطبيق خطط التطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية”.

وأضاف وكيل الوزارة: “نوجه الشكر والتقدير لكل أعضاء الفريق الطبي والتمريضي والإداري بالمستشفى، ونؤكد أن صحة المواطن تأتي دائمًا على رأس أولوياتنا”.

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