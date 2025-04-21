فيديو قتل كلب في طنطا يثير الغضب، ومدير الطب البيطري: "اديته مسكن بس هو مات"

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية موجة عارمة من الغضب والاستياء بعد تداول مقطع فيديو صادم لكلب من فصيلة "هاسكي"، في حالة إعياء شديدة ومقيد إلى عمود بأحد شوارع قرية محلة مرحوم، التابعة لدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية، وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة وسط تعليقات غاضبة تطالب بمحاسبة المسؤولين عن الواقعة.

وبحسب شهود عيان من أهل القرية يقول أمين أحمد: تعود تفاصيل الحادثة إلى تعرض ثلاثة أطفال من سكان القرية لهجوم وعقر من الكلب أثناء تجواله في الشوارع ما أسفر عن إصابتهم بجروح بالغة خاصة في منطقة البطن والذراعين على إثر ذلك أطلق الأهالي استغاثة للجهات المعنية مطالبين بسرعة التدخل للسيطرة على الكلب ومنع وقوع مزيد من الضحايا.

تدخل الطب البيطري

وفي تصريح رسمي أوضح الدكتور حمدي حجاج مدير إدارة الطب البيطري بطنطا أنه تلقى بلاغًا من سكان قرية محلة مرحوم حول الحادثة وعلى الفور توجه فريق بيطري إلى المكان للبحث عن الكلب واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وفي اليوم التالي بحسب رواية حجاج تمكن الأهالي من العثور على الكلب وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب قبل أن يربطوه في عمود.

وقال الدكتور حجاج: "أهالي القرية طلبوا مني إعطاءه حقنة مسكنة بسبب ما تعرض له من إصابات لكن الكلب فارق الحياة بعد فترة وجيزة من إعطائه الحقنة".

جدل حول "حقنة الهواء"

لكن التعليقات على الفيديو المتداول أشارت إلى أن الطبيب البيطري بـ محافظةالغربية قد أعطى الكلب "حقنة هواء" بقصد التخلص منه ما أثار موجة من الاتهامات ضده ومطالبات بفتح تحقيق في الواقعة خاصة في ظل تناقض الروايات حول دوافع الحقنة وهل كانت بهدف تخفيف الألم أو إنهاء حياة الحيوان.

مطالبات بالمحاسبة والتحقيق

ودعا نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى محاسبة المتورطين في الحادثة مؤكدين أن طريقة معاملة الحيوان غير إنسانية حتى وإن كان قد تسبب في أذى.

كما طالبوا وزارة الزراعة وهيئة الطب البيطري بفتح تحقيق شفاف في الواقعة وتوضيح ملابساتها مع التشديد على ضرورة وجود بروتوكولات واضحة للتعامل مع الحيوانات الضالة توازن بين حماية الإنسان وحقوق الحيوان.

الأمن ينفي ضبط الطبيب

حتى اللحظة لم تصدر الجهات الرسمية بيانًا حاسمًا بشأن التحقيق في الحادثة أو الإجراءات التي ستُتخذ حيال ما تم تداوله ونفى مصدر أمني مسؤول ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بالقبض على الدكتور حمدي حجاج مدير الطب البيطري بمدينة طنطا.

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