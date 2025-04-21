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اقتصاد

لكزس تطور بطاريات سيارتها الكهربائية

سيارات، فيتو
سيارات، فيتو

طرحت شركة لكزس سيارتها الرياضية، التي تعمل بنظام الدفع الرباعي Direct-4، حيث زودت بالمحركات الكهربائية وتعمل ببطارية كبيرة.

 

وصنفت سيارة لكزس RZ EV ذات الدفع الأمامي ضمن فئة 300e، وتقطع مسافة 428 كلم بشحنة واحدة، بينما RZ 450e أقوى، وتأتي بمحرك كهربائي ثانٍ للدفع الرباعي، ويبلغ مدى شحنها 318 كلم فقط. 

 

وألمحت لكزس إلى إمكانية استخدام أنواع مختلفة من البطاريات المستقبلية، مثل تقنية الحالة الصلبة، في بنية e-TNGA حالما تصبح جاهزة. وقد وعدت العديد من الشركات ببدء إنتاج تقنية الحالة الصلبة بحلول نهاية هذا العقد.
 

ومن المرجح أن تأتي سيارة Lexus TZ EV بقدرة 77 كيلووات ساعة على الأقل من RZ، إن لم تكن أكبر، وسيتعين عليها بالتأكيد تقديم شيء أقرب إلى 100 كيلووات ساعة إذا كانت ترغب في التنافس بشكل صحيح مع شيء مثل Kia EV9.


وتُعتبر بطاريات أيونات الليثيوم هي الرائدة حاليًّا في السوق، إلا أن بطاريات الحالة الصلبة ستُحقق مزايا هائلة في أداء السيارات الكهربائية وسلامتها وقدرتها على تحمل التكاليف. تضع هذه التقنية تويوتا في طليعة حركة التحول إلى السيارات الكهربائية، وستُسرّع من اعتمادها عالميًّا.

 

من أكبر مشاكل السيارات الكهربائية الحالية كثافة طاقة بطاريات الليثيوم أيون. كثافة الطاقة هي كمية الطاقة التي تستطيع البطارية تخزينها مقارنةً بحجمها ووزنها. هذا يحدُّ من مدى وأداء السيارات الكهربائية. ستُغيِّر بطارية تويوتا ذات الحالة الصلبة هذا الوضع، وقد تكون لكزس TZ من أول الموديلات التي قد تحمل هذه البطارية.

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