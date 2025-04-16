تستهدف صادرات النفط الإيرانية، الولايات الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على الصين

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء،عقوبات جديدة تستهدف صادرات النفط الإيرانية وتشمل شركة تكرير نفط صغيرة في الصين .

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، أن الإجراء يزيد الضغط على مستوردي الخام الإيراني في الصين، بحسب وكالة "رويترز".



يأتي ذلك، في إطار مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى استئناف سياسة أقصى الضغوط على طهران بما في ذلك خفض صادراتها النفطية إلى الصفر.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على واحدة من شركات التكرير الصغيرة المستقلة في الصين، إذ اتهمتها بالضلوع في شراء نفط إيراني بقيمة تتجاوز مليار دولار.

وتعد هذه هي ثاني شركة تكرير صينية مستقلة صغيرة تفرض إدارة ترامب عقوبات عليها حتى الآن.

وتوقفت شركات النفط الصينية المملوكة للدولة عن شراء النفط الخام الإيراني خشية انتهاك العقوبات.

وفرضت واشنطن عقوبات إضافية على عدة شركات وناقلات قالت إنها مسؤولة عن تسهيل شحنات من النفط الإيراني إلى الصين ضمن أسطول الظل التابع لطهران.





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