بهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي، زيارة لفرع الرقابة على الصادرات بالإسماعيلية

توجهت قيادات الإدارة المركزية التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لفحص واردات السلع الصناعية وغير الصناعية التابعة بالإسماعيلية، وذلك بتعليمات من الدكتورة داليا شهاب رئيس الإدارة المركزية للسلع الصناعية وغير الصناعية، تنفيذا لتوجيهات المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بتواجد قيادات الهيئة بمواقع العمل والمتابعة المباشرة مع فروع الهيئة المختلفة.







وتكون الفريق من المهندس: محمد حامد مدير عام السلع الكهربائية و الكيميائية؛ نهلة الكيلاني مدير عام مواد البناء والحراريات والغزل والمنسوجات؛ و المهندسة: وسام السيد مدير وحدة الفحص الظاهري و المهندس: كريم عطيتو مدير وحدة المراجعة الفنية و المهندس: مصطفى سمير إدارة مواد المواد البناء والحراريات.

وقام الفريق بمتابعة فرع الهيئة بالإسماعيلية، وذلك بهدف توحيد الاجراءات بجميع فروع الهيئة لتحقيق رؤية الدولة في تقليل زمن الإفراج، والرد على كافة استفسارات الزملاء بالفرع ومتابعة العمل بالساحة والعمل تيسير حركة التجارة في كافة موانئ الجمهورية.

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