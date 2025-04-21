الإثنين 21 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

بهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي، زيارة لفرع الرقابة على الصادرات بالإسماعيلية

جانب من الزيارة،فيتو
جانب من الزيارة،فيتو

 توجهت قيادات الإدارة المركزية التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لفحص واردات السلع الصناعية وغير الصناعية التابعة بالإسماعيلية، وذلك بتعليمات من  الدكتورة  داليا شهاب رئيس الإدارة المركزية للسلع الصناعية وغير الصناعية، تنفيذا لتوجيهات المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بتواجد قيادات الهيئة بمواقع العمل والمتابعة المباشرة مع فروع الهيئة المختلفة.
 


 

وتكون الفريق من المهندس: محمد حامد مدير عام السلع الكهربائية  و الكيميائية؛  نهلة الكيلاني مدير عام مواد البناء والحراريات والغزل والمنسوجات؛ و المهندسة: وسام السيد مدير وحدة الفحص الظاهري و المهندس: كريم عطيتو مدير وحدة المراجعة الفنية  و  المهندس: مصطفى سمير  إدارة مواد المواد البناء والحراريات.

وقام الفريق بمتابعة فرع الهيئة بالإسماعيلية، وذلك بهدف توحيد الاجراءات بجميع فروع الهيئة لتحقيق رؤية الدولة في تقليل زمن الإفراج، والرد على كافة استفسارات الزملاء بالفرع ومتابعة العمل بالساحة  والعمل تيسير حركة التجارة في كافة موانئ الجمهورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس مجلس اداره الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المهندس عصام النجار زمن الإفراج

مواد متعلقة

وزير التموين: تكثيف الرقابة على الأسواق وتوافر السلع الغذائية خلال أعياد الربيع وشم النسيم

بهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي، زيارة لفرع الرقابة على الصادرات بميناء سفاجا

محمد العرجاوي: تقليص زمن الإفراج الجمركى يلغى التكاليف الإضافية

ملتقى شرم الشيخ السادس للتأمين يستعرض رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين

وزير التعليم العالي يبحث سُبل التعاون مع سيمنز هيلثنيرز في مشروع مستشفى 500 500

وزير التعليم يلتقي اليوم مديري المديريات والإدارات التعليمية والمدارس بالمدينة التعليمية

بالأسماء، ننشر حركة التغييرات فى مناصب قيادات وزارة التربية والتعليم

رسميا، حزب الله ينعي خليفة نصرالله هاشم صفي الدين
ads

الأكثر قراءة

التحريات تكشف عن طريقة الإيقاع بعصابة سارة خليفة للاتجار بالمخدرات

سجن صيدلي مصري في الكويت 15 سنة مع الشغل والنفاذ

تورط شخصيات مشهورة ورجال أعمال، فضح أسرار شبكات المخدرات بقضية سارة خليفة خلال ساعات

سخرية القدر، سرقة حقيبة يد وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي (فيديو)

يرتديه حتى الوفاة، أسباب تدمير خاتم الصياد بعد خلعه من يد بابا الفاتيكان

كنا بنهزر ومش قصدنا الترند، اعترافات فتاتي فيديو الرقص داخل عربات مترو الأنفاق

متى يطلب الأب والأم من بناتهم ارتداء الحجاب؟، عضو "العالمي للفتوى" يجيب

أسعار الذهب تعاود الاشتعال، عيار 21 يقترب من 5 آلاف جنيه

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم الإثنين

155.5 ألف جنيه سعر طن لفات الألومنيوم 6 مم بالأسواق اليوم الإثنين

السكر يسجل 36 جنيها للكيلو في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بعد استمرار حظر تصديره

المزيد

انفوجراف

المرشحون لخلافة البابا فرانسيس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

5 ندوات لنشر الفكر الوسطي بمساجد سوهاج (صور)

عالم أزهري: هذا أقوى رد من القرآن على منكري البعث (فيديو)

ما سر ترديد الأذان في أذن المولود فور ولادته؟ عالم أزهري يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية