بهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي، زيارة لفرع الرقابة على الصادرات بميناء سفاجا

توجه المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الى فرع الهيئة بميناء سفاجا لتفقد اجراءات العمل بالميناء، بمرافقة كل من شريف الكومى رئيس الفرع، وبكر رشوان.

كما التقى المهندس عصام النجار بالعميد ايمن الاعصر مدير عام ميناء سفاجا ونائب رئيس الادارة المركزية والعميد سعد الحداد مدير عام الساحات ومحطة الركاب



وحرص المهندس عصام النجار على التواجد بين العاملين بالفرع اثناء الفحص وتشجيعهم وابلاغ شكره لكافة الجهات المعنية بتنفيذ القرار.

خفض زمن الإفراج الجمركي وضمان وصول السلع والمنتجات للمواطنين في أسرع وقت

وتأتى هذه الإجراءات بهدف خفض زمن الإفراج الجمركي وضمان وصول السلع والمنتجات للمواطنين في أسرع وقت وبأسعار مناسبة وتوفير الأعباء الإضافية الدولارية عن فترة تكدس الحاويات بالموانئ خلال العطلات الأسبوعية وبما يسهم في تحسين مركز مصر بمؤشرات التجارة الدولية.

كما تأتى الزيارة بناء على الاجتماع الذى عقد بمقر الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالإفراج الجمركي.والالتزام بالعمل بأيام الاجازات الرسمية من كافة الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي وفروع البنوك بالموانئ بالعمل

منظومة الإفراج الجمركي

واكد عصام النجار التعاون بين كافة الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي في إطار حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تسهيل وتيسير الإجراءات أمام حركة التجارة الخارجية والتي تهدف خفض زمن الإفراج الجمركي وضمان وصول السلع والمنتجات للمواطنين في أسرع وقت وبأسعار مناسبة وتوفير الأعباء الإضافية الدولارية عن فترة تكدس الحاويات بالمواني وتساهم تلك الخطوات في تحسين مركز مصر بمؤشرات التجارة الدولية.

خطة طموحة للحكومة، تهدف إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي للواردات

والجدير بالذكر أن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قد أعلن عن خطة طموحة للحكومة، تهدف إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي للواردات تدريجيًا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025، في خطوة تعزز كفاءة العمليات الجمركية وتحسن بيئة الأعمال في مصر

وأوضح الوزير أن الخطة ستنفذ على مرحلتين، تستهدف المرحلة الأولى تقليص زمن الإفراج إلى 4 أيام، ما سيؤدي إلى تحسين كفاءة العمليات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين.



أما المرحلة الثانية، تهدف إلى تقليل الزمن إلى يومين فقط، ما يسهم في تعزيز التنافسية التجارية، وخفض التكاليف اللوجستية، وتقليل الزمن اللازم لوصول السلع إلى الأسواق.

التواصل الدائم مع مجتمع المصدرين والمستوردين

وتمثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات محورا رئيسيا ضمن استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تعزيز وتنمية التجارة الخارجية وتحقيق مستهدفات خطة الدولة المصرية في تنمية الصادرات في ظل امتلاك الهيئة لعدد كبير من الكفاءات والكوادر الشابة التي يمكن الاستفادة منها في الارتقاء بمنظومة الخدمات وسرعة تنفيذ الإجراءات، وبما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة

والجدير بالذكر أن الهيئة حريصة على التواصل الدائم مع مجتمع المصدرين والمستوردين لاطلاعهم على أحدث الخدمات التي تقدمها بهدف التيسير على مجتمع رجال الأعمال، وبما يسهم في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية في مختلف الأسواق الخارجي.

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