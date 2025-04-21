الإثنين 21 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إصابة 19 شخصًا فى حادثين منفصلين بالصحراوى الشرقى والواسطي

إصابة 19 شخصًا فى
إصابة 19 شخصًا فى حادثين منفصلين بالصحراوى

 أصيب 19 شخصًا فى حادثي سير بالطريق الصحراوى الشرقى، و"الواسطى - بنى سويف "، اليوم الإثنين، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

 

إصابة 19 شخصًا فى حادثى سير بالصحراوى الشرقى والواسطي 

  وفي التفاصيل أُصيب 12 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، اليوم، على الطريق الصحراوي الشرقي في الاتجاه المؤدي إلى  حلوان، قبل بوابة التحصيل، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي

 كما تلقت غرفة عمليات النجدة  بلاغًا بوقوع حادث مروري بطريق الكريمات، القادم من الصف في اتجاه القاهرة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات المرور إلى موقع البلاغ.

 

وتبين من التحريات الأولية أن سيارة ميكروباص  انقلبت نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أسفر عن تهشم السيارة  وإصابة 12 راكبًا بإصابات متنوعة.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، فيما جرى رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير حركة المرور، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

 

حادث طريق بني سويف – الواسطى الزراعي


كما أصيب 7 أشخاص بإصابات متفرقة، اليوم، في حادث انقلاب "توك توك" على الطريق الزراعي أمام كوبري السوق بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

كنا بنهزر ومش قصدنا الترند، اعترافات فتاتي فيديو الرقص داخل عربات مترو الأنفاق

تاجر مخدرات محبوس يتهم الشرطة بالتقصير في علاجه، ومصدر أمني يكشف التفاصيل

وتلقى اللواء أسامة جمعة، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب "توك توك" بالطريق الزراعي في نطاق مركز الواسطى، ووجود عدد من المصابين.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية والفحوص الطبية اللازمة لهم، تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حادث مروري حادث الطريق الصحراوي الشرقي حادث الواسطي بني سويف انقلاب ميكروباص

مواد متعلقة

كنا بنهزر ومش قصدنا الترند، اعترافات فتاتي فيديو الرقص داخل عربات مترو الأنفاق

تاجر مخدرات محبوس يتهم الشرطة بالتقصير في علاجه، ومصدر أمني يكشف التفاصيل

قفز الموانع والدولية للأعمار السنية، الداخلية تستضيف بطولتين بوادي الفروسية (فيديو)

"شم النسيم"، عيد البهجة يتحول إلى مأساة، 5 حالات غرق في يوم واحد وسوهاج تتصدر القائمة، وتحرك عاجل من قوات الإنقاذ والنيابة العامة

القبض على الفتاتين صاحبتي فيديو الرقص داخل عربات مترو الأنفاق

الصور الأولى لمحاضرة توعية طلاب المدارس بمخاطر المخدرات في وزارة الداخلية

ضبط قائد سيارة سمح لأطفال بالجلوس أعلى مركبته خلال موكب زفاف بالشرقية

ضبط قائدي سيارتين لأدائهما حركات استعراضية خلال موكب زفاف بالقاهرة
ads

الأكثر قراءة

سجن صيدلي مصري في الكويت 15 سنة مع الشغل والنفاذ

القبض على الفتاتين صاحبتي فيديو الرقص داخل عربات مترو الأنفاق

كنا بنهزر ومش قصدنا الترند، اعترافات فتاتي فيديو الرقص داخل عربات مترو الأنفاق

سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

أسعار الذهب تعاود الاشتعال، عيار 21 يقترب من 5 آلاف جنيه

متى يطلب الأب والأم من بناتهم ارتداء الحجاب؟، عضو "العالمي للفتوى" يجيب

وزير سوداني يتهم دولة عربية بنقل مسيرات للمتمردين وإدارة الحرب من غرفة تحكم بعاصمتها

هجرة جماعية من غزة عبر مطار رامون، السلطات فى القطاع تكشف تفاصيل حملة المنشورات الخبيثة

خدمات

المزيد

السكر يسجل 36 جنيها للكيلو في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بعد استمرار حظر تصديره

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

37,5 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

المرشحون لخلافة البابا فرانسيس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما سر ترديد الأذان في أذن المولود فور ولادته؟ عالم أزهري يوضح (فيديو)

متى يطلب الأب والأم من بناتهم ارتداء الحجاب؟، عضو "العالمي للفتوى" يجيب

لماذا سميت الجنة بدار السلام؟، محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية