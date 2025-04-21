إصابة 19 شخصًا فى حادثين منفصلين بالصحراوى الشرقى والواسطي

أصيب 19 شخصًا فى حادثي سير بالطريق الصحراوى الشرقى، و"الواسطى - بنى سويف "، اليوم الإثنين، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

إصابة 19 شخصًا فى حادثى سير بالصحراوى الشرقى والواسطي

وفي التفاصيل أُصيب 12 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، اليوم، على الطريق الصحراوي الشرقي في الاتجاه المؤدي إلى حلوان، قبل بوابة التحصيل، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي

كما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع حادث مروري بطريق الكريمات، القادم من الصف في اتجاه القاهرة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات المرور إلى موقع البلاغ.

وتبين من التحريات الأولية أن سيارة ميكروباص انقلبت نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أسفر عن تهشم السيارة وإصابة 12 راكبًا بإصابات متنوعة.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، فيما جرى رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير حركة المرور، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

حادث طريق بني سويف – الواسطى الزراعي



كما أصيب 7 أشخاص بإصابات متفرقة، اليوم، في حادث انقلاب "توك توك" على الطريق الزراعي أمام كوبري السوق بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

وتلقى اللواء أسامة جمعة، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب "توك توك" بالطريق الزراعي في نطاق مركز الواسطى، ووجود عدد من المصابين.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية والفحوص الطبية اللازمة لهم، تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.