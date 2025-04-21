كسر بخط المياه الرئيسي بالعاشر من رمضان

شهد خط المياه الرئيسي الناقل بقطر 1500 مم، والواصل بين الرافع رقم (2) الأوسطى ومحطة التنقية رقم (1) بمدينة العاشر من رمضان، كسرًا مفاجئًا بطريق بلبيس، مما استدعى تدخلًا فوريًا من فرق الطوارئ والصيانة بالجهاز.

وتوجَّه المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إلى موقع الكسر فور الإبلاغ عنه، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال الإصلاح ميدانيًا، والتأكد من سرعة احتواء الأزمة دون التأثير على انتظام ضخ المياه للمواطنين.

وأكد رئيس الجهاز أن فرق العمل تباشر مهامها بكفاءة عالية باستخدام المعدات الفنية المتخصصة، لسرعة الانتهاء من الإصلاح خلال وقت قياسي، مع اتخاذ كافة التدابير لضمان سلامة خط المياه وعدم تكرار الأعطال.

وأضاف أن الجهاز يعمل وفق خطة استباقية لمواجهة الأعطال الطارئة، في إطار الحرص على استدامة خدمات البنية التحتية ورفع كفاءة المرافق الحيوية بالمدينة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الإسكان.

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، لمتابعة مشروعات الإسكان بعددٍ من المحافظات والمدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، والجهاز المركزي للتعمير، وصندوق الإسكان الاجتماعي، وأجهزة المدن.

وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان لمحدودي الدخل بمناطق (شدموه – دمشقين – هوارة ) بمحافظة الفيوم، وكذا موقف وحدات محدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحافظة قنا، ومدينة قنا الجديدة، ووحدات محدودي ومتوسطي الدخل بمدينة حدائق أكتوبر، ومشروعات الإسكان الاستثماري بمناطق (ماسبيرو- مجرى العيون – مدينة الشيخ زايد).

وتابع وزير الإسكان، خلال الاجتماع، خطة تسليم الوحدات السكنية، وموقف مشروعات الخدمات التي تشمل حضانات ووحدات صحية ومدارس وأسواقا تجارية ومستشفى، وموقف أعمال المرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وأعمال توصيل الغاز والكهرباء بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

المتابعة الميدانية الأسبوعية لجميع مواقع المشروعات وتلافي الملاحظات

ووجه المهندس شريف الشربيني، بسرعة الانتهاء من تنفيذ الوحدات المتبقية بتلك المشروعات لتسليمها للحاجزين، والانتهاء من أعمال الطرق وتنسيق الموقع والمسطحات الخضراء بمواقع العمارات، كما وجه وزير الإسكان بالمتابعة الميدانية الأسبوعية لجميع مواقع المشروعات وتلافي الملاحظات التي تم رصدها بتقارير المتابعة من مسئولي الوزارة.

أجرى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جولة موسعة داخل نادي ”النادي” بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة سير العمل بمختلف المنشآت الرياضية والخدمية، والاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الأعضاء والأنشطة الرياضية المختلفة.

شملت الجولة تفقد عدد من المنشآت الحيوية داخل النادي، تضمنت مجمع حمامات السباحة، ملاعب الإسكواش، مجمع التنس الأرضي، ملاعب كرة القدم، صالة الجمباز، صالة الألعاب الجماعية المخصصة لذوي الهمم، والصالة المغطاة الرئيسية، حيث تم الاطلاع على مستوى التجهيزات الفنية والخدمات المتاحة بما يضمن تقديم تجربة رياضية متميزة للأعضاء.

وفي لفتة تعكس التعاون المؤسسي بين الوزارات، قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال الجولة، بتسليم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عضوية "نادي النادي" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تقديرًا لدوره في دعم تطوير البنية التحتية الرياضية داخل المجتمعات العمرانية الجديدة، وتأكيدًا على أهمية تضافر الجهود الحكومية في تعزيز ممارسة الرياضة وتوسيع قاعدة المستفيدين من المنشآت الرياضية الحديثة.

وثمَّن المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التعاون المستمر بين وزارة الإسكان ووزارة الشباب والرياضة في ملفات العمل المشتركة، مشيرًا إلى الطفرة الكبيرة التى حدثت على مدار السنوات الماضية، وتوجه أنظار العالم نحو مصر فى ظل الدعم غير المسبوق للقيادة السياسية لتطوير المنشآت الرياضية، وتنظيم العديد من الأحداث الرياضية العالمية التى نالت إعجاب العالم.

تقديم الخدمات الترفيهية لسكان المدن الجديدة على أعلى مستوى

وأضاف أن وزارة الإسكان تعمل على توفير كافة الاحتياجات للمواطنين بالمدن الجديدة ومنها ضمان تقديم الخدمات الترفيهية لسكانها على أعلى مستوى والتي من بينها النوادي الرياضية والاجتماعية، كما تعمل على الحفاظ على المنشآت والاستثمارات التى تم إنفاقها لتنفيذها، وكذا الحفاظ على المظهر الجمالي والطابع العمراني للمدن الجديدة، لتحقيق جودة الحياة للمواطنين، وتقديم نمط عمراني واجتماعي متميز يليق بالجمهورية الجديدة، والنهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها ربوع الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وخلال الجولة، وجه المهندس شريف الشربيني مسئولي جهاز العاصمة الإدارية الجديدة باستمرار التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وتوفير كافة أوجه الدعم لتعظيم الاستفادة من المنشآت الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي أن الجولة تأتي في إطار حرص الدولة على المتابعة الميدانية للمشروعات الرياضية الكبرى الجاري تنفيذها، مشيرًا إلى أن "نادي النادي” يُعد نموذجًا متطورًا لمنشآت الأندية الرياضية الحديثة التي تُقام وفقًا لأعلى المعايير الدولية، وتخدم قطاعًا عريضًا من المواطنين بالعاصمة الإدارية والمناطق المحيطة، موضحا ان "نادي النادي" بالعاصمة الإدارية يعكس رؤية الدولة المصرية في التوسع في إنشاء مؤسسات رياضية متكاملة داخل المجتمعات العمرانية الجديدة، ويُعد أحد المشروعات الرائدة التي تمثل نقلة نوعية في مفهوم الاستثمار الرياضي وتقديم الخدمة للمواطن.

واضاف وزير الشباب والرياضة انه تم الحرص خلال إنشاء النادي على تقديم منشآت رياضية تخدم كافة الفئات، بما في ذلك ذوي الهمم، ونعمل على التأكد من توافر المعايير الفنية والمجتمعية والبيئية في كل عنصر من عناصر هذه المنشآت.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بتعاون وزارة الإسكان في دعم البنية الرياضية داخل المدن الجديدة، مؤكدًا أن التعاون بين الوزارتين يُشكل نموذجًا لتكامل الجهود الحكومية في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإنشاء بنية تحتية رياضية على أعلى مستوى تُسهم في دعم الممارسة المجتمعية واكتشاف المواهب.

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