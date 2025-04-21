طرق سداد شقق الإسكان الحر بالطرح الجديد

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرق سداد شقق الإسكان الحر السويس الجديدة، والتى تطرحها الوزارة بعدد من المدن الجديدة والمحافظات.

وطرق السداد كالتالي:

-السداد يتم على رقم الحساب (رقم الاستمارة الذي تم الحصول عليه عند التقديم الكترونيا) ببنك التعمير والإسكان فرع المهندسين بأحد طرق السداد التالية:

ـ التحويل من حساب العميل في كافة البنوك داخل مصر عن طريق (ACH).

-سويفت (سويفت كود HDBKEGCAXXX).Ø التحويل من حساب داخلي ببنك التعمير والاسكان.

-السداد عن طريق فوري (فروع فوري- بطاقة بنكية) من خلال كود سداد سيتم ارساله عبر رسالة نصية SMS.

-في حالة رغبة العملاء في السداد بالطرق الأخرى المُعلنة بخلاف فوري يمكنهم تجاهل الرسالة.

على ان يتضمن التحويل البيانات التالية:

- اسم المستفيد من التحويل

- اسم المتقدم للحجز رباعي.

-رقم بطاقة الرقم القومي(14 رقم) سارية.

وحددت الوزارة أنظمة سداد الشقق كالتالي:

-جدية حجز شقق وقدره 151,000 جم (فقط مائة وواحد وخمسون ألف جنيه مصري لا غير) دفعة واحدة وغير مجزأة يتمثل المبلغ فى 150,000 جنيه (مائة وخمسون ألف جنيه مصري لا غير) جدية الحجز، بالإضافة إلى مبلغ 1000 جنيه (فقط ألف جنيه مصري لا غير) رسوم تسجيل لا تُرد.

- سداد مبلغ جدية الحجز وبعد حجز العميل، يتم استكمال قيمة 20% بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ إخطار العميل للاستكمال.

- يتم سداد قيمة 10% بالإضافة الي وديعة الصيانة المقررة من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام.

- باقي ثمن الوحدة (الـ 70%) يتم سداده على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الاستحقاق، بالإضافة إلى (2%) طبقًا لتعليمات وزارة المالية + (0.5%) مصاريف تحصيل، يستحق القسط الأول بعد ثلاثة شهور من تاريخ تسلم الوحدة على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل التسليم.

- في حالة التأخير عن سداد أي دفعة / قسط عن ميعاد الاستحقاق يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت السداد بالإضافة إلى 2% + 0.5% مصاريف تحصيل من قيمة القسط وذلك من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.

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