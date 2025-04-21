غرق شاب في مياه بحر شبين بالغربية وجهود مكثفة لانتشال جثمانه (صور)

شهدت قرية محلة أبو علي التابعة لمركز المحلة الكبرى بـ محافظة الغربية، واقعة مؤسفة ظهر اليوم، حيث لقي شاب مصرعه غرقًا في مياه بحر شبين، أمام كوبري السلخانة، وسط حالة من الحزن بين أهالي المنطقة.

وكان شهود عيان قد أفادوا بأن الشاب سقط في المياه لأسباب غير معلومة حتى الآن، واختفى عن الأنظار بسرعة، ما دفع الأهالي إلى إبلاغ الجهات الأمنية بمحافظة الغربية وفرق الإنقاذ.

وعلى الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري التابعة لإدارة الحماية المدنية بالغربية إلى موقع الحادث، وبدأت في تمشيط المنطقة المحيطة بمكان الغرق باستخدام المعدات والغواصين في محاولة للعثور على جثمان الشاب.

وتكثف قوات الإنقاذ جهودها في ظل تجمهر عدد كبير من أهالي القرية الذين يتابعون الموقف بقلق بالغ، وسط دعوات بالعثور على الجثمان في أسرع وقت ممكن.

ومن جانبها، فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقًا موسعًا لمعرفة ملابسات الحادث، وتحديد هوية الشاب وملابسات سقوطه في المياه.

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