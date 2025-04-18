إصابة 3 أشخاص في تصادم ميكروباص وتوك توك بطريق شوبر ـ طنطا

شهد طريق شوبر، في مدينة طنطا بـ محافظة الغربية قبل قليل، حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ومركبة توكتوك، أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة.

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق شوبر ـ طنطا.

وفور وقوع الحادث، انتقلت سيارتي إسعاف إلى موقع التصادم، حيث تم نقل المصابين وهم "وائل أحمد إسماعيل ٤٠ سنة طنطا اشتباه كسر بالساق الأيمن وزينب إبراهيم علي بركات 61 سنة مابعد الارتجاج أسفل العين اليمنى وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ومجهول الاسم والعنوان حوالي 32 سنة (ذكر) غيبوبة تامة واشتباه نزيف داخلي بالمخ والبطن واشتباه كسر بالحوض والذراع الأيمن، إلى مستشفى الإخلاء ومستشفى المنشاوي بطنطا.

وتواصل الجهات الأمنية بـ محافظة الغربية، من شرطة وإسعاف، متابعة الموقف لتأمين الطريق وفتح تحقيق في ملابسات الحادث.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن السرعة الزائدة قد تكون أحد أسباب الحادث، إلا أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد التفاصيل الدقيقة.

تم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة وجارى استكمال الإجراءات القانونية.

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