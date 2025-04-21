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رياضة

مواجهة قوية للهلال ضد الشباب في الدوري السعودي

الهلال،فيتو
الهلال،فيتو

يستضيف الهلال نظيره الشباب اليوم الإثنين على ملعب المملكة أرينا في العاصمة الرياض في افتتاحية منافسات الجولة التاسعة والعشرين لدوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

الهلال ضد الشباب 

 

ويطمح الهلال بتأكيد تفوقه وتكرار فوزه على الشباب مثلما حدث في مباراة الدور الأول، في الوقت الذي يسعى به الشباب لرد اعتباره وتحقيق فوزٍ يقربه خطوة لأصحاب المراكز الأولى.

 

في المقابل يتطلع الشباب إلى حصد النقاط الثلاث وإرضاء جماهيره بعد التعثر بالتعادل أمام فريق الأخدود في الجولة السابقة.

 

ويحتل الهلال المركز الثاني بإحدى وستين نقطة، جمعها بالفوز في تسعة عشر لقاء، والتعادل في أربع مباريات، فيما يحتل الشباب الترتيب السادس بخمسين نقطة، جمعها بالانتصار في خمس عشرة مباراة، وخمسة تعادلات.

 

ويتفوق الزعيم على الليث في تاريخ المواجهات المباشرة في الدوري السعودي للمحترفين حيث تقابل الفريقان في 27 مباراة، فاز الهلال في 15 مناسبة، قابلها 5 انتصارات للشباب، بينما جاءت نتيجة التعادل في سبع مواجهات.

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