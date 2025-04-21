موعد مباراة الهلال ضد الشباب في الدوري السعودي

يلتقي فريق الهلال أمام الشباب، على ملعب “المملكة أرينا”، ضمن لقاءات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي "دوري روشن".

موعد مباراة الهلال ضد الشباب

ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال ضد الشباب اليوم الاثنين 21 أبريل 2025، ضمن لقاءات الجولة الـ29 من الدوري السعودي لموسم 2024/2025،.

وتنطلق صافرة بداية المباراة بين الفريقين في مسابقة الدوري السعودي في تمام الساعة 06:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 05:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 61 نقطة بعد مرور 28 جولة، جمعها من 19 انتصارًا و4 تعادلات مقابل 5 هزائم.

الهلال السعودي يجدد عقد سالم الدوسري لمدة موسمين

ونجح نادي الهلال السعودي في التوصل إلى اتفاق نهائي مع نجم وقائد الفريق، سالم الدوسري، لتجديد عقده لمدة موسمين.



وكان عقد الدوسري، البالغ من العمر 33 عامًا، على وشك الانتهاء مع نهاية الموسم الجاري، ما فتح الباب أمام عدة أندية سعودية لمحاولة ضمه في صفقة انتقال حر، إلا أن إدارة الهلال تحركت بسرعة لحسم الأمر، تأكيدًا على تمسكها بأحد أبرز عناصر الفريق.



ونجح نادي الهلال السعودي في التوصل إلى اتفاق نهائي مع نجم وقائد الفريق، سالم الدوسري، لتجديد عقده لمدة موسمين، ليواصل مسيرته المميزة بقميص الزعيم بعد فترة من الجدل حول مستقبله.

وكان عقد الدوسري، البالغ من العمر 33 عامًا، على وشك الانتهاء مع نهاية الموسم الجاري، ما فتح الباب أمام عدة أندية سعودية لمحاولة ضمه في صفقة انتقال حر، إلا أن إدارة الهلال تحركت بسرعة لحسم الأمر، تأكيدًا على تمسكها بأحد أبرز عناصر الفريق.

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