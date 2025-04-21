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حوادث

التحقيق مع شاب متهم بالتحرش بطفلة في حمام مدرسة بالمرج

تحرش بفتاة، فيتو
تحرش بفتاة، فيتو

‎ بدأت نيابة المرج، التحقيق مع شاب المتهم بالتحرش ومحاولة هتك عرض طفلة داخل حمام إحدى المدارس الابتدائية بدائرة قسم شرطة المرج، وأمرت بإجراء تحليل مخدرات له.

تفاصيل واقعة التحرش بطفلة في المرج  
ووفقًا لأقوال الشهود من العاملين بالمدرسة، فقد سمعوا أصوات صراخ تنبعث من حمام البنات، ليروا شابًا يفر مسرعًا من المكان، بينما وجدوا طفلة في حالة هستيرية من البكاء، تحاول إحدى السيدات تهدئتها.

وأكد الشهود أن الشاب دخل المدرسة بطريق المغافلة، وتوجه مباشرة إلى حمام البنات، حيث حاول الاعتداء على أي طفلة يجدهما داخله، وفقًا لرواية الطفلة والمشاهدين
والد طفلة بالمرج يروي تفاصيل واقعة التحرش بابنته   
في شهادته أمام النيابة، قال س (والد الطفلة "ي") إنه تلقى اتصالًا يفيد بتعرض ابنته لحادث داخل المدرسة، وعندما هرع إلى المدرسة، وجدها ترتجف من الخوف، بينما أخبره الحاضرون أن شابًا حاول الاعتداء عليها داخل الحمام، قبل أن تتدخل إحدى السيدات وتنقذها.

ونقل عن شهادة السيدة التي أنقذت الطفلة قولها: "لولا تدخلي لكان الأمر تطور إلى ما هو أسوأ.. لقد وجدتها تصرخ وهو يحاول الاعتداء عليها".  

وأمرت النيابة بصرف الأب وابنته بعد استكمال التحقيق الأولي، وطلبت تحريات مباحث المرج لتحديد هوية المتهم وطريقة دخوله المدرسة، وأمرت بفحص كاميرات المراقبة (إن وجدت) خلال الفترة من 10:30 صباحًا حتى 12 ظهرًا يوم 16 أبريل 2025، واستعجال التقرير الطبي للطفلة لبيان مدى الأذى الجسدي والنفسي الذي تعرضت له.

وأكد شهود العيان أن المدرسة لا تحتوي على كاميرات مراقبة، مما يعقد عملية تحديد هوية الجاني، ويثير تساؤلات حول إجراءات الحماية داخل المدارس

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نيابة المرج التحرش بطفلة في المرج قسم شرطة المرج

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