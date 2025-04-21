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ضبط دراجات نارية غير مرخصة ومخالفات متنوعة بحملة مرورية مكثفة بالغربية (صور)

حملة مرورية مكثفة
حملة مرورية مكثفة بالسنطة تضبط دراجات نارية غير مرخصة

شنت إدارة المرور اليوم حملة مرورية مكثفة برئاسة المقدم حسين أبو ليمون، رئيس قسم مرور السنطة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لضبط الحالة المرورية وتحقيق الانضباط في الشارع بناءً على توجيهات السيد العميد وائل حمودة، مدير إدارة مرور الغربية.

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أسفرت الحملة عن ضبط عدد من الدراجات النارية غير المرخصة، إلى جانب تحرير مخالفات مرورية متنوعة تمثلت في مخالفات السير بدون رخص، وعدم الالتزام بقواعد المرور، وغيرها من التجاوزات التي تؤثر على سلامة المواطنين.

وأشاد عدد كبير من المواطنين بدور إدارة المرور بالغرببة ومجهوداتها المتواصلة في فرض النظام، وضبط المخالفين، مؤكدين أن هذه الحملات تسهم في تعزيز الشعور بالأمان وتحسين الحالة المرورية داخل المدينة.

وأكدت إدارة مرور الغربية استمرار الحملات بشكل يومي لمواجهة كافة أشكال المخالفات المرورية، وتحقيق الانضباط في الطرق بما يضمن سلامة الجميع.

 

 

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