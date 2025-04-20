حريق يلتهم شقة سكنية بقرية سجين الكوم في الغربية (صور)

شهدت قرية سجين الكوم التابعة لمركز قطور بـ محافظة الغربية، واقعة مأساوية بعد اندلاع حريق هائل التهم شقة سكنية بالكامل، ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي.

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية بقرية سجين الكوم.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بـ محافظة الغربية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران قبل امتدادها إلى الوحدات السكنية المجاورة.

وقد أسفر الحريق عن خسائر مادية كبيرة دون وقوع إصابات أو وفيات، فيما كشفت المعاينة المبدئية أن سبب الحريق يرجح أن يكون ماسًا كهربائيًا.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسباب اندلاع النيران.

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