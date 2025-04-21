قواعد قبول الطلاب العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان بالجامعات الخاصة والأهلية

تنسيق الجامعات 2026، يبحث عدد من الطلاب العائدين من روسيا والسودان وأوكرانيا، عن موعد فتح باب التقدم للجامعات الخاصة والأهلية.

وذلك بعد أن وافق المجلس الأعلى للجامعات الخاصة على فتح باب التقدم للطلاب العائدين من روسيا والسودان بنفس القواعد السابقة، وذلك خلال شهري مايو ويونيو القادمين.

قواعد قبول الطلاب العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان:



1- قبول تحويل الطلاب المصريين المُقيدين للدراسة بالجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية في كافة التخصصات بالجامعات الخاصة والأهلية المصرية وفقًا للتخصص المُناظر الدارس به الطالب في الخارج على ألا تقل مدة الدراسة في الجامعة المحول إليها في مصر عن عام دراسي كامل.

2- يشترط لقبول تحويل الطلاب إلى التخصصات العملية بالجامعات الخاصة والأهلية اجتيازهم للمقررات الدراسية المؤهلة لهذه التخصصات في شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة وعلى الطالب تقديم شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة التي تثبت ذلك.

3- يتم الإعلان عن الأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة والأهلية وفقًا للسعة الاستيعابية لكل جامعة كي يتم تحويل الطلاب إليها.

شروط قبول الطلاب العائدين من السودان بالجامعات المصرية

4- يتقدم الطالب إلى الجامعة التي يرغب في التحويل إليها مباشرة على أن يقدم الطالب ما يثبت صحة أنه مقيد بجامعة روسية أو أوكرانية أو جامعة سودانية، وشهادة بالمقررات التى درسها ومحتواها العلمي لعمل مقاصة علمية للطالب لتحديد المستوى الدراسي.

5- في حالة التحويل من إحدى الكليات، وكان الطالب قد اجتاز فصل دراسي على الأقل بنجاح أو عام دراسي كامل وفق نظام الساعات المُعتمدة بنجاح، تقوم الكلية المحول إليها الطالب بالنظر في المواد التي اجتازها الطالب أثناء دراسته بالجامعة بالخارج وذلك للنظر في معادلة تلك المقررات واستكمال أعمال المقاصة على أن تنتهي أعمال المقاصات قبل بداية العام الجامعي 2025 /2026 ويُطبق هذا النظام على الطلاب المصريين الدارسين بروسيا وأوكرانيا والسودان بالجامعات المُعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات والراغبين بالتحويل للدراسة بكليات مناظرة لكلياتهم بالجامعات الخاصة والأهلية بجمهورية مصر العربية، وفي هذه الحالة يتواصل الطالب مع أمانة المجلس الأعلى للجامعات من خلال المنصة الإلكترونية المُخصصة لهذا الغرض للحصول على إفادة باعتماد المجلس الأعلى للجامعات للكلية والجامعة الدراس بها بالخارج لتقديمها لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية لاستكمال إجراءات قيده بالكلية المُناظرة بالجامعات الخاصة والأهلية ولإجراء المقاصة العلمية المطلوبة.

6- الطلاب المسجلون بجامعات روسيا وأوكرانيا والسودان وغير معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات تنطبق عليهم نفس الشروط السابقة مع إجراء امتحان لكل تخصص لتحديد مستوى الطالب أما الطلاب العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان بدون أوراق تثبت قيدهم بإحدي الجامعات في هذه الدول واجتيازهم فصلين دراسيين أو عام دراسي كامل، فيتم إجراء امتحان تحديد مستوى وفق الطلب المُقدم من كل طالب والمُحدد به الفرقة الدراسية المُقيد بها الطالب بالخارج مع التعهد بإحضار الأوراق الثبوتية خلال 3 شهور.

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