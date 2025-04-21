غرق شاب في مياه نهر النيل بالأقصر خلال احتفالات شم النسيم

لقي شاب عشريني مصرعه غرقا، في مياه نهر النيل بجزيرة أرمنت غرب محافظة الأقصر، ظهر اليوم الإثنين أثناء احتفالات عيد شم النسيم، عندما كان يستحم في مياه نهر النيل هروبًا من ارتفاع درجة الحرارة للطقس.

أول حالة غرق شاب في نهر النيل خلال احتفالات عيد شم النسيم



تلقى اللواء محمد الصاوي مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا لقسم شرطة القرنة عن غرق شاب يدعى «أسامة عزب» يبلغ من العمر 22 عاما، مقيم بناحية السرب بأرمنت الحيط، وذلك عندما كان يعوم في مياه نهر النيل بناحية جزيرة أرمنت.



وعلى الفور انتقلت قوات المسطحات المائية والإنقاذ النهري، وقامت بانتشال جثة الشاب العشريني وتم نقله إلى مشرحة مستشفى حورس التخصصي بأرمنت التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لحين انتداب مفتش الصحة والتصريح بالدفن.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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