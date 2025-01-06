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نائب رئيس جامعة حلوان الأهلية يتابع سير اختبارات منتصف العام

جامعة حلوان الأهلية
جامعة حلوان الأهلية
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قام الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بجولة تفقدية لمتابعة سير اختبارات منتصف العام للعام الجامعي 2024-2025، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، وفي إطار حرص قيادات جامعة حلوان الأهلية على التواصل المباشر مع الطلاب ومتابعة العملية التعليمية.

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وخلال الجولة، أشاد الدكتور حسام رفاعي بالجهود المتميزة المبذولة من قبل كافة العاملين لضمان انتظام العملية الامتحانية وتوفير المناخ الملائم للطلاب.


ورافقه في الجولة حسين زغلول، مدير عام إدارة شؤون التعليم والطلاب، الذي أكد على جاهزية كافة قطاعات الجامعة وتكاتف إداراتها المختلفة لضمان جودة سير الاختبارات.

جامعة حلوان الأهلية 

وتأتي هذه المتابعة الحية في إطار استراتيجية الجامعة للوقوف على أية تحديات أو مشكلات قد تواجه الطلاب أثناء أداء الاختبارات والعمل على حلها بشكل فوري.


وفي سياق متصل، شدد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان الأهلية، على التزام الجامعة بتوفير كافة أشكال الدعم للطلاب خلال فترة الاختبارات. وأكد سيادته على أهمية تذليل جميع العقبات التي قد تواجههم، مع الحرص على توجيههم بالتعليمات والإرشادات اللازمة لضمان سير العملية الامتحانية في أجواء منضبطة تحقق المستوى المطلوب من الجودة.

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وأضاف رئيس الجامعة أن الإدارة تولي أهمية لمصلحة الطلاب وتيسير أداء اختباراتهم في بيئة مثالية تضمن نجاح وانضباط الفترة الامتحانية بالكامل.

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