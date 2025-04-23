مدير جنينة الأسماك يكشف تاريخ الحديقة وأسعار التذاكر (فيديو) 

تعد حديقة الأسماك أو حديقة الجبلاية، الواقعة في حي الزمالك الراقي بشارع الجبلاية، واحدة من أبرز المعالم التاريخية والبيئية في القاهرة، حيث يعود إنشاؤها إلى عهد الخديوي إسماعيل عام 1867، وتُصنف كواحدة من أفضل الحدائق التي أنشئت في ذلك العصر.

تدير الحديقة إدارة حديقة الحيوان بالجيزة منذ عام 1902، حيث تم ترميم 24 حوضًا لعرض 33 نوعًا من الأسماك النيلية قبل افتتاحها رسميًا للجمهور في 21 نوفمبر 1902، ومع مرور السنوات، أُغلقت الحديقة عام 1965 لفترة طويلة خضعت خلالها لأعمال تجديد شاملة تحت إشراف جهات علمية وهندسية تابعة لوزارة الزراعة، ليعاد افتتاحها مرة أخرى في 1983.

وتمتد الحديقة على مساحة تسعة أفدنة ونصف، مضافًا إليها الحدائق النباتية المجاورة، لكن الجمال الحقيقي للحديقة لا يكمن فقط في مساحتها الخضراء، بل في تصميمها المعماري الفريد، حيث بُنيت هياكلها من الطين الأسواني المخلوط بمواد مثل الأسروميل والرمل الأحمر، بالإضافة إلى طوب مصنوع من خليط مميز لإنشاء تكوينات تشبه خياشيم الأسماك، مما يجعل التصميم العام للحديقة يشبه السمكة، وهو ما أكسبها اسم "الجبلاية".

مدير جنينة الأسماك بالزمالك

الزيارة والأسعار

وأكد الدكتور أحمد علي، مدير حديقة الأسماك بالزمالك، أن أسعار الدخول تختلف حسب الجنسية، حيث يدفع المصريون 5 جنيهات مقابل التذكرة، بينما يدفع الأجانب 20 جنيهًا، أما بالنسبة لتصوير العرائس (السيشن)، فأشار إلى أن رسومه تبلغ 510 جنيهات.

وأوضح مدير الحديقة أن المكان يعد أثرًا تاريخيًا يعود لعصر الخديوي إسماعيل، ويضم مجموعة نادرة من الأشجار والنباتات، بالإضافة إلى معمل الأسماك الذي يحتوي على أنواع نادرة من الكائنات المائية.

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