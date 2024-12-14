السبت 14 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

وزير الزراعة يوجه بتطوير حديقة الأسماك بالزمالك وتوفير سبل الراحة للزائرين

وزير الزراعة
وزير الزراعة

تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حديقة الأسماك بمنطقة الزمالك، وذلك في زيارة مفاجئة رافقه خلالها الدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأكد وزير الزراعة أهمية العمل على التطوير المستمر الحديقة وأقسامها، والعناية بها، باعتبارها متنفسا ومتنزها هاما للمواطنين، بمحافظات القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة لها.

وأكد الوزير خلال الجولة أهمية حديقة الأسماك كأحد أهم المعالم السياحية والثقافية في مصر، ووجه بتنفيذ خطة شاملة لتطوير الحديقة تشمل:رفع كفاءة البنية التحتية، وتجديد المسطحات، وتطوير الأحواض، إضافة إلى تنويع الخدمات بها للتيسير على الزائرين وتوفير سبل الراحة لهم، من خلال توفير المزيد من المرافق الترفيهية، مثل أماكن للجلوس، وممرات للمشي، ومساحات مخصصة للأطفال.

وشدد فاروق على أهمية أن تعود حديقة الأسماك التاريخية وجهة سياحية جاذبة، وهامة، ومقصد للسياحة الداخلية والخارجية، فضلا عن طلاب المدارس والجامعات والرحلات التعليمية التثقيفية.

ويعود تاريخ انشاء حديقة الأسماك، الى عهد الخديو إسماعيل في عام 1867، حيث تبلغ مساحتها مضافًا إليها مجموعة الحدائق النباتية المجاورة لها نحو تسعة أفدنة ونصف الفدان، وتتكون من مدخل من فتحتين تشبه فتحة خياشيم السمك وخلفها منطقة البهو، وفى جانب الفتحتين يوجد زعنفتان جانبيتان خلفهما ممرات الحديقة الأربعة، كما تعتبر الحديقة، إحدى العلامات التاريخية المميزة في حي الزمالك.

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